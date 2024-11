Jasmiin Üpraus jahib Indoneesias MM-sarja tiitlit

Tuleval nädalavahetusel kulmineerub jetispordi MM-sarja hooaeg finaaletapiga Indoneesias. Naiste paralleelslaalomi tiitlikaitsja Jasmiin Üpraus on püüdmas tiitlit rajasõidu võistlusklassis SKI Ladies GP1.

"Hetkel oleme võitnud kuuest sõidust kolm ning alustame etappi liidrina nii rajasõidus kui slaalomis. Rajasõidus on mul ühepunktiline edu Estelle Poret' ees ehk kõik kolm sõitu saavad olema üliolulised," ütles eestlanna.

Etapp sõidetakse sarnaselt eelmisele aastale maailma suurimal vulkaanilisel Toba järvel, aga võistluskoht on uus. Möödunud aasta jetispordi MM-sarja viimasel etapil Toba järvel oli pealtvaatajate arv üle saja tuhande inimese ning uus võistluspaik peaks pakkuma paremaid võimalusi võistluse jälgimiseks fännidele.

"Suure tõenäosusega tuleb väga kiire rada ja algne eesmärk on juba mootoritestil masin korralikult käima saada. Möödunud aastal kaotasid kõik osalejad üle 10 km/h tippkiirusest võrreldes Euroopaga. Sel sügisel treenisime ja testimise kuu aega USA-s, et leida erinevaid lahendusi sarnasesse kliimasse ja tingimustesse. Loodame, et tehtud töö tasub ennast ära," rääkis Üpraus.

"Ise olen ma füüsiliselt ja vaimselt valmis ning ootan juba esimesi treeninguid ja ajasõitu. Inimesed kohapeal on väga soojad ja elavad meile kaasa nagu ka möödnud aastal, kui järve kallastele lihtsalt ei mahtunud rohkem rahvast," lisas ta.

Laupäevasel võistluspäeval sõidetakse rajasõidus vabatreeningud, kvalifikatsioonid ja esimene võistlussõit. Õhtul prožektorite valguses selguvad paralleelslaalomi maailmameistrid. Pühapäeval sõidetakse viimased kaks võistlussõitu.