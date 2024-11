Selevko: kavaga ei ole probleemi, aga pean paremini keskenduma

Selevko läks üritama tehniliselt keerukat kava mitme neljakordse hüppega, kuid kodupubliku ees raskemad hüpped ebaõnnestusid. Peagi 22-aastaseks saav sportlane tunnistab, et närvid vedasid alt.

"Ma arvan, et pean rohkem töötama selle nimel, et olen oma oskustes kindel. Et saan selle kava puhtalt sõita. Trennis on kõik hästi, soojendusel oli kõik väga hästi," lausus ERR-ile Selevko, kelle sõnul hakkas kava juba esimesest hüppest peale viltu kiskuma.

See tõi kaasa liidrikohalt üheksandaks pudenemise. Loodetust tuli mitukümmend punkti vähem. Selevko sõnul pole tehnilises keerukuses aga küsimus.

"Ma tunnen seda kava juba päris hästi," jätkas ta. "Ma arvan, et probleemid on rohkem sellega, et pean paremini keskenduma. Kavaga ei ole probleemi. [Tunnen seda] isegi paremini kui eelmist vabakava."

Tegemist oli hooaja teise stardiga ja ka eelmise hooaja teisel poolel polnud väga palju võistlusi, nii et Selevko tunneb veidi ka võistluspraktikast puudust. Nüüd on aga ees ootamas Challenger-taseme etapp Zagrebis, seejärel Eesti meistrivõistlused ja EM.