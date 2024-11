Zahkna: ma ajan praegu taga üht teatud tunnet

Eesti laskesuusatamiskoondise suur eesmärk on tänavu näidata, et eelmise aasta kollektiivne edu, kui maailmameistrivõistlustel teeniti naiskonnaga teatesõidus neljas koht ja kolm sportlast jõudis individuaalselt 14 hulka, ei olnud anomaalia.

Koondise peatreeneri Stefan Lindingeri treeninggruppi kuulub tänavu kuus sportlast ning Indrek Tobreluts treenib Tuuli Tomingast ja Susan Külma. Esimesele MK-etapile Kontiolahtisse lähetatakse viis naist ja viis meest, ent sarnaselt eelmise hooajaga tasub suuremaid tulemusi oodata just naiste koondiselt.

"Eks ma olen ise seda enda jaoks kaardistanud selliselt, et kõik mis oli eelmine aasta, on miinimum selleks aastaks," lausus mullu MM-il kaks korda 13 hulka jõudnud Ermits ERR-ile.

"Ma arvan, et see on selline paratamatus, et sportlasena ikka ootad rohkemat ja paremat kui eelmine aasta. Vähemaga ei taha leppida. Samas ma annan endale aru, et tulemus ei pruugi alati seda näidata, et kõik on hästi või halvasti."

Meeste koondise kogenuimaks sportlaseks on augustis suvebiatloni maailmameistriks kroonitud Rene Zahkna, kes tänavusest treenib taas koondisesüsteemis.

"Ma ajan praegu taga ühte teatud tunnet. Suve MM-il oli ülimalt lahe sõita elamuse mõttes niimoodi, et sa tunned, et ma sõidan kiiresti ja ma sõidan kontrolli all. See on selline magus valu," kirjeldas ta.

"Ma loodan, et saan füüsiliselt sellisesse seisu, et suudan hambad ristis suruda niimoodi, et keha teeb koostööd ja kõik valutab, aga keha liigub. See on see võistlus, mida ma tahan kätte saada."

MK-sarja hooaeg algab 30. novembril Soomes Kontiolahtis.