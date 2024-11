Kevadel erru läinud Claudio Ranieri astub taas treenerikingadesse

Tunnustatud Itaalia jalgpallitreener Claudio Ranieri katkestas pensionipõlve ja temast saab jälle AS Roma juhendaja.

Itaalia pealinnaklubi hooaeg pole hästi alanud. Meeskond paikneb liigatabelis alles 12. kohal, septembris loobuti Daniele De Rossi ja äsja ka horvaat Ivan Jurici teenetest .

Itaalia meedia teadetel on Romal on olnud raskusi uue peatreeneri leidmisel ja nõnda palgati kuni hooaja lõpuni ametisse Ranieri, kes on klubis ka varem nii mängija kui treenerina karjääri teinud.

73-aastane Ranieri, kes ise on Roomas sündinud, alustas klubis 1973. aastal oma profikarjääri. Treenerina juhendas ta Romat perioodidel 2009-2011 ja uuesti 2019. aastal. Tema karjääri ilmselt tuntuim saavutus on siiski Leicester City tüürimine Inglismaa meistriks 2016. aastal.

Viimati juhendas Ranieri kodumaal Cagliarit, aga loobus sellest ametist tänavu kevadel ja teatas, et rohkem treeneritööd ei tee.

"AS Romal on heameel teatada, et Claudio Ranierist saab esindusvõistkonna tehniline juht," seisis klubi äsjases avalduses. "Hooaja lõpus asub ta kõrgemale ametikohale, temast saab spordialaste küsimuste nõunik."

"Uue peatreeneri otsing jätkub ka järgmistel kuudel ja Claudio saab otsuse langetamisel samuti kaasa rääkida."