Vaheaasta järel sõidab ralliparemik taas Horvaatia teedel

Horvaatia ralli on alates 2021. aastast kuulunud neli korda MM-sarja, aga järgmiseks aastaks neil seal kohta ei ole, kuna korraldajad ei leidnud õigeks vajaks piisavat rahastust.

Selle asemel peetakse Horvaatia asfaldil järgmisel aastal Euroopa meistrivõistluste sarja etapp, kuid neljapäeval avalikustati, et 2026. ja 2027. aastal kuulub etapp taas MM-arvestusse.

"Kui Horvaatia ralli 2021. aastal WRC-ga liitus, siis teadsime, et sellest saab kohe klassikaline ralli. Sellise nelja korra jooksul pole see pettumust valmistanud," kommenteeris WRC promotsioonifirma võistlusdirektor Simon Larkin.

"Meil on hea meel seda seiklust järgneval kolmel aastal mõlema oma sarja koosseisus jätkata. See lisab kindlasti ERC-le sportlikku väljakutset ja me arvame, et see ei meeldi üksnes meie ERC sõitjatele, avaid tõenäoliselt ka mõnele WRC meeskonnale."

Horvaatia ralli on olnud seni õnnelik üritus Toyota võistkonnale, kelle piloot on tulnud alati esimeseks: 2021. ja 2024. aastal Sebastien Ogier, 2022. aastal Kalle Rovanperä ja tunamullu Elfyn Evans.

Ott Tänak on lõpetanud alati nelja parema hulgas ja jõudnud kahel korral pjedestaalile: 2022. aastal oli ta Hyundaiga ja 2023. aastal M-Sport Fordiga teine.