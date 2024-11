Noorem Bö: pean Tarjeile ära tegema, siis ta jätkab karjääri

"Meie peres on alati olnud selline asi, et viimane võistlus on see, mis loeb," ütles 31-aastane Johannes Thingnes Bö Eurospordile. "Ehk kui Tarjei mulle see aasta ära teeb, siis ta lõpetab arvatavasti karjääri ära. Sellepärast ma loodangi temast eespool lõpetada, et ta veel ühe aasta võistleks."

Noorem Bö teenis mullu oma viienda MK-sarja üldvõidu ning 36-aastane Tarjei jäi üldarvestuses teiseks, kuid kaotas vennale pea 200 punktiga.

"Otsustasin karjääri veel ühe aasta võrra pikendada ja naudin seda väga," ütles Tarjei. "Aga hooaeg pole veel alanud. Eelmine aasta oli nii hea, et olen veel sel lainel."

"Oma vennaga rahvuskoondises koos võistelda on fantastiline tunne. Ta on must viis aastat noorem, aga me oleme koos koondises olnud juba 12 aastat, seega kõik tundub loomulik," jätkas Tarjei Bö. "Ja eks väljastpool vaadates on see päris lahe lugu ka."

2010-11 hooajal ise maailma karika sarja üldvõitjana lõpetanud Tarjei tõdes, et tulevaks hooajaks ettevalmistus on olnud tema karjääri kõige keerulisem. "Treening on igavaks läinud, seega ootan juba hooaja algust. Eks näis, palju minus veel alles on, aga see pole kunagi varem nii keeruline olnud," rääkis Tarjei Bö.

Johannes Thingnes loodab aga vennaga ühel aastal suusad kokku pakkida. "Ma tahan häid duelle ja tihtipeale on need just Tarjeiga. See jääb minu karjääri kõige elavamaks mälestuseks - lahingud vennaga. Loodan väga, et ta otsustab vähemalt ühe aasta veel võistelda, et ta saaks lõpuni mu kõrval olla," ütles noorem vend.

Laskesuusatamise MK-sari algab novembri lõpus Kontiolahtis segateatesõiduga, esimene meeste võistlus on 3. detsembril ning naised asuvad rajale päev hiljem.