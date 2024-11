Latvala Jaapani ralli eel pinget ei tunne: Hyundail on rohkem kaotada

Hyundai autorallivõistkond on enne hooaja viimast etappi juba sõitjate tiitli kindlustanud, aga Jaapanis on neil võimalik üle kolme aasta kindlustada ka tootjate tiitel. 15 punkti kaugusel oleva Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et ta enne viimast rallit väga pinget ei tunne.

Toyota on viimasel kolmel hooajal tulnud võistkondlikus arvestuses MM-sarjas meistriks, teenides igal hooajal Sebastien Ogier' ja Kalle Rovanperä MM-tiitli toel kaksikvõidu. Sel hooajal on juba kindel, et Hyundai võidab sõitjate tiitli ning suure tõenäosusega on see Thierry Neuville, kellel on Ott Tänaku ees 25-punktine edu.

Võistkondlikus arvestuses on aga vahe Hyundai ja Toyota vahel 15 punkti ehk Hyundai peab Jaapanis korraliku tulemuse tegema, et üle kolme hooaja taaskord tootjate maailmameistriks tulla.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles ralliportaalile DirtFish, et viimase ralli eel erilist pinget ei tunne. "Meil ei tule kõige lihtsam töö, aga oleme veel mängus. Võib-olla peame laupäeval kaksikvõidu võtma ja siis pühapäeval hästi sõitma. Lihtne ei ole, aga Tšiilis suutsime just seda teha," sõnas soomlane.

"Jaapanisse minnes on Hyundail survet peal, sest nende sõitjat heitlevad MM-tiitli nimel," lisas Latvala. "Ja surve on naljakas asi. See muudab sõitmist, vahest avab meile isegi ukse. Ma usun, et Thierry tahab esimest korda maailmameistriks tulla ja seetõttu ei suru nii palju. See omakorda teeb ukse meie jaoks irvakile," rääkis Latvala. "Meil on veel võimalus, kaardid on veel laual."

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ütles äsja, et võistkond ei sekku tiimikäskudega individuaalse MM-tiitli lahendamisse. Autoralli MM-sarja hooaja viimane etapp ehk Jaapani ralli on kavas 21.-24. novembril.