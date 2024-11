UEFA Pro kursuse treenerid alustasid lõputööde kaitsmist

Eesti Jalgpalli Liidus (EJL) on Euroopa kõrgeima kategooria ehk UEFA Pro kursuse õpingud jõudnud lõpufaasi ning sel nädalal kaitsevad treenerid lõputöid.

Kursuse lõpusirgel sooritavad kõik treenerid kaks lõputööd. Esmalt tuli osalejatel läbida värbamisprotsess: igale treenerile määrati üks jalgpalliklubi, kuhu kandideeriti tööle peatreeneri positsioonile. Selleks valmistasid kursusel osalejad ette põhjaliku kirjaliku dokumendi, kus kirjeldasid oma nägemust ja tööprotsessi ning seejärel esitati tehtud tööd EJLi koolitajatest koosnevale komisjonile, kes esindasid määratud klubi juhtkonda, vahendab jalgpall.ee.

Teise lõputöö puhul tuli Pro kursuse treeneritel analüüsida süvitsi üht enda valitud jalgpallilist probleemi ning koostada sellest referaat, mis toetub teadustöödele. Referaatide sisu tutvustamisel ja kaitsmisel viibivad nii teised Pro kursuse osalejad kui EJL-i koolitajad.

Uuel nädalal viibib Pro kursuse lend Šveitsis Nyonis, kus toimuvad viie alaliidu – Eesti, Läti, Islandi, Armeenia ja Moldova – Pro kursusel osalejate vahelised teadmiste jagamise töötoad. Üritust koordineerib UEFA ning osalejatega jagavad oma kogemusi ja teadmisi mitmed rahvusvahelised eksperdid.

UEFA Pro on Euroopa jalgpalli kõrgeim treenerite kvalifikatsioonikursus. Praegu on pooleteise aasta pikkune õpe käimas EJLi läbi aegade viiendal Pro kursuse lennul, alates 2009. aastast on selle kvalifikatsiooni Eestis omandanud 45 treenerit.

UEFA Pro kvalifikatsioonikursusel õpivad lisaks Pähnale ja Annistele ka Nikita Andreev, Denis Belov, Alo Bärengrub, Victor Manuel Gomes Da Silva, Joel Indermitte, Dmitri Kruglov, Daniel Meijel, Lauri Nuuma, Jaanus Reitel, Sirje Kapper, Nikolai Toštšev, Siim Valtna, Konstantin Vassiljev ja Vladimir Voskoboinikov.