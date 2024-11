Spursi legendaarne treener taastub insuldist

San Antonio klubi mängis 2. novembril ootamatult abitreener Mitch Johnsoni juhendamisel ning pärast mängu kirjutas ESPN, et Popovich jäi tervisemure tõttu mängust eemale.

Pärast seda mängu on Popovich vahele jätnud veel kuus kohtumist ning Spurs selgitas kolmapäeval, et 75-aastane treener elas üle insuldi, aga ta on juba ravil ning taastub eeldatavasti täielikult.

Tiimijuht Brian Wright kinnitas, et viiekordne NBA meister ja USA-ga Tokyo olümpial kuldmedali võitnud treener on taastumas. "Me peame kõik oma rolli täitma, üksteisele toeks olema ja olemas olema. Ootame juba seda päeva, millal ta tagasi tuleb," ütles Wright. "Kõige tähtsam on see, et tal oleks kõik vajalik olemas, anname talle aega ja ruumi taastuda."

Popovichist sai 2022. aastal NBA ajaloo kõige võidukam treener, oma karjääri jooksul on ta põhihooajal kogunud 1390 võitu ning play-off'ides veel 170. Ühtlasi on ta NBA ajaloo vanim peatreener, varasemalt kuulus rekord Hubie Brownile, kes lõpetas oma treenerikarjääri 71 aasta vanuselt.

Popovich sõlmis eelmisel suvel klubiga viieaastase lepingu, lisaks peatreeneri ametile töötab ta ka tiimi korvpalliosakonna presidendina.