Kane on koondisekutsest loobunutes pettunud: Inglismaa on klubist tähtsam

Suvel jalgpalli EM-il teise koha saavutanud Inglismaa koondise kapten Harry Kane ütles kolmapäeval, et koondisest tähtsamat asja ei ole. "Inglismaa esindamine on minu jaoks kõige tähtsam, Inglismaa on klubist tähtsam," sõnas ründaja.

Pikaajaline peatreener Gareth Southgate otsustas pärast EM-i ametist loobuda ning Inglismaa leidis asenduse sakslase Thomas Tucheli näol, kes võtab üle järgmisest aastast. Seega mängitakse sel nädalal veel sildtreeneri Lee Carsley juhendamisel.

"Inglismaa eest mängimine on kõige olulisem asi, mida jalgpallurina teha saab ja Gareth [Southgate] rõhutas seda. Ta ei kartnud teha otsuseid, kui need olid mingite mängijate osas negatiivsed," jätkas tavapäraselt tagasihoidlikum Kane. "Ta tõi rõõmu koondisesse tagasi. Mängijad tulid põnevusega laagrisse, tahtsid Inglismaa eest mängida ja see on kõige olulisem asi."

Lausa üheksa mängijat loobusid koondisekutsest, nende hulgas Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, Declan Rice ja Aaron Ramsdale. Peamiselt on põhjuseks vigastused, kuid suur osa neist on viimastes klubimängudes platsil olnud.

Peatreener Carsley ütles, et meeskonnas lahkhelisid pole. "See on Harry arvamus. Mina saan tegeleda ainult sellega, mis meid ees ootab. November on vigastuste osas alati keeruline aeg. Ajalooliselt ongi mängijad kutsetest loobunud, ka U-21 ja U-20 koondistes on loobujad. Aga see on piiri peal olnud mängijate jaoks hea asi, nüüd on nende võimalus."

B-divisjonis mängiv Inglismaa kohtub võõrsil Kreekaga, kes on ajaloolise saavutuse lävel ning kindlustaks võiduga esmakordselt koondise ajaloos edasipääsu kõrgeimasse divisjoni. Kreeka pole seni kaotanud ja kui Inglismaa nad neljapäeval, alistab on inglastel vaja viimases mänguvoorus Kreekast kolm väravat rohkem lüüa.

Eesti jätkab Rahvuste liigat laupäeval, kui läheb vastamisi Aserbaidžaaniga ning järgmisel teisipäeval Slovakkiaga. Mõlemad mängud on nähtavad kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis.