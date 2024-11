Haigusega võitlev Alcaraz alistas finaalturniiril Rubljovi

Torinos haigusega maadlev 21-aastane hispaanlane kandis kolmapäevases mängus ninaplaastrit ning määris pauside ajal rinnale geeli, aga suutis ikkagi 33 äralöögi toel kohtumise võita. Tund ja 36 minutit kestnud mängu jooksul ei seisnud ta silmitsi ühegi Rubljovi murdepalliga ja võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti punktidest.

"Üllatasin ennastki oma joonemängu ja serviga," sõnas hispaanlane pärast võitu. "Olin väga rahulik. Üritasin keskenduda oma tennisele ja unustada, et ei tunne end hästi ning et olen haige. Kui astud väljakule, pead kõik muu unustama ning keskenduma tehnikale ja taktikale. Sain sellega hästi hakkama ja see üllatab mind."

ATP finaalturniiril teist aastat järjest kohta nelja parema seas jahtiv Alcaraz mängib järgmisena reedel Alexander Zvereviga; kui noorel hispaanlasel õnnestub võita, säilitab ta võimaluse lõpetada aasta Zverevi ees maailma edetabeli teise mehena.