Kilp hooaja eel: keedame higi, vere ja pisarad nõia kombel kokku ja joome sisse

Rehemaa sõnul on algava hooaja peamine eesmärk Milano-Cortina taliolümpiamängudeks valmistumine, oluline on Eestile teenida nii naiste kui meeste seas neli olümpiakohta, vahendab suusaliit.

Rehemaa arvates on meeste hulgas olümpiakandidaate vähemalt kaheksa ning ka olümpiale pürgivaid naisi on mitmeid. Selles suunas liiguvad kõik kolmapäeval pressikonverentsil osalenud sportlased, aga ka mitmed talendikad noored tegijad. Rehemaa kui treeneri hinnangul on ka eeltöös tänavu kvaliteedisamm edasi astutud. "Ütlen ausalt, et spikerdan üsna palju teiste riikide ettevalmistuselt," muigas ta. Jaanus Teppani ütles, et ettevalmistusi tehakse kindlalt ja stabiilselt, järk-järgult koormust kasvatades.

Himma ja Kilp teevad hooaja avastardi neljapäeval Soomes Olosel. "Minu vaim on valmis, olen juba pikka aega neid võistlusi oodanud," ütles Himma. Ta lisas, et selle hooaja isiklik eesmärk on võidelda stabiilselt kohtade eest esimese 30 seas. Kilp leidis, et nüüd, kus füüsiline töö on tehtud, toetub ta heale muusikale ja kirjandusele, et end vaimselt võistlusteks valmis panna. "Higi, veri ja pisarad – eks me need nõia kombel kokku keedame ja suureks spordiks endale sisse joome, et Rukal head olla," naljatas ta. Rehemaa sõnul treenib Kilp tänavu väga julgelt - "nagu tippspordis kohane, siis riski piiri peal."

Keidy ja Kaidy Kaasiku ütlesid, et sel hooajal on nad senisest rohkem rõhku pannud rahvusvahelisele koostööle ja ühistele treeningutele, aga ka teadlikule taastumisele.

Alaskal resideeruvad Kalev ja Pulles rääkisid, et peagi jõuavad viis ja pool aastat kestnud õpingud lõpusirgele, jaanuaris naasevad nad Euroopasse ja keskenduvad vähemalt mõneks ajaks pea täielikult suusaspordile. Kõige rohkem tunnevad sportlased praegu puudust kodusest toidust, eriti mustast leivast.

Alev, kes on juba viis aastat Norras elanud, valmistub samuti järgmisel nädalavahetusel toimuvateks esimesteks kohalikeks võistlusteks. Kui tema jaoks oli esimestel aastatel Norra eluga kohanemine keeruline, siis tänaseks on ta enda sõnul igati sisse elanud ning valdab vabalt ka kohalikku keelt. "Eestis ma väga tihti ei käi, aga Tallinna MK on kindlasti plaanis," ütles ta.

Just Tallinna MK-etapil ongi Eesti suusatajatel lootust füüsiliselt kohtuda. Rehemaa sõnul on põhjust algavat talvehooaega oodata. "Möödunud hooajal olid naised päris tublid. Eks siis mehed peavad nüüd tõestama, et nad kõvemad on," ütles Teppan. "Mehed kindlasti saavad vastu, aga hoian mitte vähem pöialt ka naistele," vastas Rehemaa.