Tyson tagasituleku eel: ainus eesmärk on talle haiget teha

58-aastane Mike Tyson, kes poksis viimati ametlikus matšis 2005. aastal, astub Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva taaskord poksiringi, kui võtab mõõtu YouTube'is tuntust kogunud ja muljetavaldava poksikarjääriga alustanud Jake Pauliga.

Sel nädalal on mehed pressiüritustel matši poole vaadanud ning Tyson ütles, et "Iron Mike" tuleb üheks õhtuks tagasi. "Võtan kuradi enda ringi kaasa," ütles endine kolmekordne maailmameister. "Ma ei tunne mingeid tundeid. Kuni matš kestab, on minu ainus eesmärk talle haiget teha. Loodan, et ta näeb asja samamoodi, sest muidu on tal suured probleemid."

Paul sai kuulsaks oma ülimalt populaarse sotsiaalmeediakonto tõttu, kuid alustas 2018. aastal poksitreeningutega ning on pärast seda pannud kokku arvestatava poksikarjääri. 2021. aastal lõi noor ameeriklane endise UFC võitleja Ben Askreni jõhkralt nokauti, seejärel sai Paul kahel korral jagu UFC-s meistrivööd hoidnud Tyron Woodleyst, teine võit tuli samuti nokaudiga.

2022. aasta lõpus alistas ta veel UFC võitlussarja legendi Anderson Silva ning on pärast seda pidanud veel mitu matši, jäädes oma 11 vastasseisus kaotajaks vaid ühes - Tyson Fury noorem vend Tommy võitis kohtunike otsusega.

Vanusevahe tõttu on Texase osariigi kohtunikud kehtestanud matšile mitu lisareeglit. 12 raundi asemel võitlevad mehed kaheksa raundi, mille pikkus on tavapärase kolme minuti asemel kaks minutit. Lisaks sellele kasutatakse tavapäraste kinnaste asemel mõnevõrra raskemaid kindaid.

Matš on aga lisareeglitele vaatamata täiesti ametlik ning läheb mõlema mehe karjäärisaldosse kirja. Vastasseis toimub Arlingtonis asuvas AT&T staadionis, mis on NFL-i klubi Dallas Cowboysi koduareen. Promootorid ootavad areenile enam kui 60 000 pealtvaatajat.

Suurejooneline kohtumine algab Eesti aja järgi laupäeva hommikul kell 6, enne seda matši peetakse veel kaks tiitlimatši.