Naiste käsipalli meistriliigas toimub karikafinaali korduskohtumine

Mistra ja Mella alustasid meistrivõistlusi võidukalt, kui eelmisel nädalal võeti võidud vastavalt Mustamäe ja SK Tapa üle. Naiskonnad kohtusid ka karikavõistluste finaalis, kus sel hooajal kaotuseta jätkav Mistra kindlalt peale jäi.

2022. aastal Eesti meistriks tulnud Mella ei ole sel hooajal suutnud kolmapäevastele vastastele suurt peavalu valmistada. "Mistraga mängimine on meilt sel hooajal nõudnud väga suurt kiirust ja vastupidavust," alustas Mella pallur Anastassia Volkova.

"Kui kohati oleme suutnud nende tempos püsida, siis kogu matši ulatuses ei ole me seni sellega hakkama saanud. Samuti oleme hädas olnud realiseerimisega. Peame kõik oma oskused mängu panema, et neile vastu hakata," lisas Volkova.

Eelmisel nädalal kõrgemal tasemel debüteerinud Mustamäe pidi valitseva meistri paremust tunnistama. Sel pühapäeval võõrustatakse SK Tapat, kes samuti esimeses matšis vastastele alla jäi. Naiskonnad tunnevad teineteist hästi, kuna osad Mustamäe pallurid mängisid eelmisel hooajal SK Tapa eest.

"Esmalt on väga hea meel, et meistriliigas on taas üks naiskond juures," alustas SK Tapa poolelt Marjette Maie Müntser. "Ootame juba põnevusega pühapäevast kohtumist. Oleme trennis kõvasti vaeva näinud, et eelmise mängu vead parandada ning proovime endast Mustamäe vastu maksimumi välja pigistada."

Naiste meistrivõistlustel mängitakse esmalt kolmeringiline põhiturniir, mille järel pääsevad kaks paremat finaali ning neile järgnevad tiimid selgitavad omavahel pronksmedali omanikud. Hetkel on Mellal ja Mistral tabelis kaks punkti ning SK Tapa ja Mustamäe KPK ei ole veel punktiarvet avanud.