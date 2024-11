Ajalooliselt heas hoos Winnipeg teenis järjekordse võidu

Winnipeg Jets teenis jäähokiliigas NHL juba 15. võidu, kui alistas võõrsil New York Rangersi 6:3. Jets on kaotanud vaid ühe mängu, mis märgib ühtlasi liiga ajaloo parima algust hooajale.

Jets ja Rangers vahetasid Winnipegi juhtimisel väravaid kuni seisuni 3:2, kui Jets kolmanda perioodi alguses kahe väravaga juhtima asus. Rangers jõudis siis kiirelt taas ühe värava kaugusele, aga Winnipeg lisas enne lõpusireeni veel kaks tabamust, teenides võõrsil 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) võidu.

Jets tegi ühtlasi selle võiduga ajalugu, kui neist sai kõige kiiremini 15 võiduni jõudnud klubi NHL-i ajaloos. Viis klubi on varasemalt jõudnud 15 võiduni 17 mänguga, nende hulgas ka eelmise aasta kevadel NHL-i võidurekordi püstitanud Boston Bruins.

"Poleks seda küll ette kujutada osanud," ütles Jetsi treener Scott Arniel. "Rääkisime hooaja alguses punktide kogumisest. Meil on karm divisjon, terve läänekonverents on tugev. Peame kaheksa meeskonda konkurentsist eemaldama, et lõpptantsule pääseda. Ei osanud sellist algust ette kujutadagi, aga mängijad väärivad seda."

Kyle Connor viskas võidumängus kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, Neal Pionk jagas lausa kolm väravsöötu ning Mark Scheifele lisas omalt poolt kaks tabamust. "Kui mängid [Madison Square Gardenis], siis pead vaatemängu pakkuma," ütles Scheifele. "Tunneme end imeliselt. Oleme hooaega suurepäraselt alustanud, aga tänane saab läbi. Naudime võitu ja siis tööle tagasi."

15 võidu ja ühe kaotusega Jets on läänekonverentsis 30 punktiga kindlal esikohal, neile järgnevad Minnesota Wild (23 p), Los Angeles Kings (21 p) ja Vegas Golden Knights (20 p).

Idakonverentsis on 20 punkti piiri ületanud viis meeskonda, esikohal asetseval New Jersey Devilsile (24 p) järgnevad Florida Panthers (23 p), Carolina Hurricanes (22 p), Washington Capitals (20 p) ja Toronto Maple Leafs (20 p).

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 5:2

Vancouver Canucks - Calgary Flames 3:1

Edmonton Oilers - New York Islanders 4:3 (la.)

St. Louis Blues - Boston Bruins 2:3

Florida Panthers - New Jersey Devils 1:4

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:3