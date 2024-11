Curry juhtis Warriorsi võidule, Miami treener tegi kriitilise eksimuse

Warriors võõrustas Dallas Mavericksi ning tervitas soojalt neljal korral Golden State'iga NBA meistritiitli võitnud Klay Thompsonit, kes saadeti suvel vahetustehinguga Dallasesse.

Võõrustaja saavutas avaveerandil üheksapunktilise eduseisu, kuid Mavericks vastas teisel veerandil spurdiga ning juhtis vahepeal 11 punktiga, minnes poolajapausile 63:59 eduseisul. Warriors tegi kolmandal veerandil aga ise 16:0 spurdi ning läks otsustavale veerandile vastu seitsmepunktilise eduga.

Mavericks kaevas taaskord kaotusseisust välja ning jõudis vee seitsmepunktilise eduni, aga siis võttis mängu üle suvel Pariisis olümpiavõitjaks tulnud Stephen Curry. Tagamees viskas viimase kolme minutiga lausa 12 punkti, juhtides Warriorsi 120:117 (33:27, 26:36, 37:26, 24:28) võidule.

Curry lõpetas kohtumise 37 punkti, üheksa resultatiivse söödu, kuue lauapalli, kahe bloki ja ühe vaheltlõikega. Thompson tabas toetava publiku ees kuus kaugviset ja lõpetas 22 punktiga, Luka Doncic viskas 31 punkti, haaras kaheksa lauda, jagas kuus korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget.

Kohtumine Detroit Pistonsi ja Miami Heati vahel sai kentsaka lõpplahenduse, kui võõrustaval Pistonsil õnnestus 1,1 sekundit enne lisaaja lõppu viigistada. Miami peatreener Erik Spoelstra oli oma meeskonnaga rahulolematu ning kõndis väljakule, et aeg maha võtta. Paraku ei olnud Heatil enam timeout'e alles, mistõttu määrati meeskonnale tehniline viga.

Malik Beasley tabas vabaviske, järgnenud rünnakul veel ühe ning Pistons pääses kodupubliku ees kurioosse 123:121 (32:21, 25:30, 34:31, 20:29, 12:10) võiduga.

Seitse Pistonsi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani, noor täht Cade Cunningham skooris 21 punkti ning lisas sellele üheksa korvisöötu, seitse lauapalli ja kaks blokki. Üleplatsimees oli aga kümme kaugviset tabanud Heati tagamees Tyler Herro, kes lõpetas 40 punkti, kaheksa resultatiivse söödu, viie lauapalli ja nelja vaheltlõikega.

"Ma tegin mängu lõpus tõsise eksimuse. See oli minu viga, tunnen ennast kohutavalt," ütles Spoelstra. "Ma olen 17 aastat seda tööd teinud, rääkisin sellest veel meeskonnaga ja teadsin, et meil pole enam timeout'e. See mäng vääris teist lisaaega ja et keegi ei jääks sellele ette, kahjuks jäi pikaajaline treener ette."

Hooajasisesel karikaturniiril jagatakse meeskonnad konverentsides kolme alagruppi, lõppturniirile pääsevad kaheksa klubi (lisaks grupivõitjatele kaks parimat teise koha klubi). Veerandfinaalidega tehakse algust 10. detsembril, võitja selgub Las Vegases 17. detsembril. Mullu võidutses karikaturniiril Los Angeles Lakers.

Teised tulemused:

Boston Celtics - Atlanta Hawks 116:117

Orlando Magic - Charlotte Hornets 114:89

Philadelphia 76ers - New York Knicks 99:111

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 99:85

Utah Jazz - Phoenix Suns 112:120

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 122:108