Korvpalli esiliiga mängul lasub kihlveokahtlus

Delfi Sport kirjutas teisipäeval, et 1. novembril toimunud kohtumises Rae Koss/Hansaviimistluse ja TSA Eurokomplekti vahel peeti Rae meeskonda 13-punktiliseks soosikuks, kuid mängu vältel liikusid panustamisliinid niivõrd ebaloogiliselt, et kihlveokontorid otsustasid mängu valikust maha võtta.

TSA võitis esimese poolaja 44:40. See loogiliselt võttes tähendanuks, et esialgne 13-punktiline liin muutub väiksemaks, sest TSA nii suur kaotus polnud seisu ega mängupildi pealt enam loogiline. Delfiga rääkinud asjatundjate väitel hakkas vaheajal punktivahemik hoopis kasvama, mis on märk sellest, et panustajad ladusid järjepidevalt raha TSA suure kaotuse peale.

Kihlveokontorid reageerisid arusaadavalt vahemiku tõstmisega, peagi oli Rae juba 20-punktiline soosik, aga raha liikus vaheajal jätkuvalt 44:40 kohtumist juhtinud TSA suure kaotuse suunas. Esimese poolaja võitnud TSA kaotas kolmanda veerandi 15:27 ja neljanda 14:30 ehk nad jäid lõpuks alla 73:97.

TSA saatis teisipäeva õhtul avalduse, milles lükkas kokkuleppemängu kahtlused ümber. "Klubi kinnitab, et järgib kõiki ausa mängu põhimõtteid ja eetikareegleid," kirjutati avalduses.

"Võistkonnas mängivad noored sportlased, kelle mängutulemused on sageli heitlikud. Spordis on tavapärane, et noortel mängijatel esineb teises pooles füüsilise väsimuse tõttu langusi, mis võib mõjutada skoori. Kahtlused põhinevad kihlveokontorite panustamisliinide muutustel, millele klubil puudub igasugune mõju või seos," lisas TSA.

Eesti Korvpalliliit ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on algatanud uurimise.