Sinner alistas kõrgetasemelises mängus Fritzi, Medvedevile esimene võit

Kõrgetasemelises tenniselahingus murdis Sinner mõlema seti kümnendas geimis ning tõrjus ameeriklase ainsa murdepalli. Sinner võitis oma esimeselt servilt 77, Fritz 79 protsenti mängitud punktidest; itaallane tegi 21 ja ameeriklane 20 äralööki.

"See oli väga raske matš. Õppisime üksteist slämmiturniiri finaalis hästi tundma," sõnas Fritzi ka tänavuste USA lahtiste tiitlimängus alistanud Sinner võidu järel. "Teadsime, mida tänasest oodata; ta oli väga agressiivne ning mina selleks valmis. Üritasin tähtsatel hetkedel hästi servida ja sain sellega hakkama."

Päeva avamängus oli Daniil Medvedev 6:2, 6:4 üle Alex de Minaurist ning teenis aastalõputurniiril oma esimese võidu. Avamatšis Taylor Fritzi vastu tujukusega silma paistnud Medvedev ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga ning sooritas 24 äralööki austraallase kümne vastu.

"Alustasin seda mängu igasuguse müra, ka endast tuleva, blokeerimisega. Üritasin lihtsalt mängida, mitte vaadata, mis väljakul toimub ja see oli hea tunne. Mõnikord on hea kõik ümbritsev blokeerida ja sain täna sellega hästi hakkama," rääkis Medvedev. "Pärast eelmist mängu olin vaimselt liiga väsinud, et tavapäraselt võidelda. Läksin tänasele matšile lihtsalt plaaniga mõned löögid teha, mõtlesin isegi järgmisele hooajale."

Sinner on Ilie Nastase grupis võitnud mõlemad mängud, Medvedevil ja Fritzil on üks võit ning de Minaur pole veel võiduarvet suutnud avada.