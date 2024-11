Ruud üllatas finaalturniiril külmetada saanud Alcarazi

Kaks aastat tagasi finaalis Novak Djokovicile alla jäänud 25-aastane Ruud alustas Saudi Araabiast toimuvat finaalturniiri suurepäraselt, kui võitis Alcarazi vastu esimeses setis 1:1 viigiseisult viis järjestikust geimi, et avasett kindlalt võita. Teises setis asus Alcaraz 5:2 juhtima, kuid norralane võitis taaskord viis geimi järjest ning vormistas teise matšpalliga võimsa 6:1, 7:5 võidu.

Pärast suve lõpus toimunud USA lahtisi vaid kaks matši võitnud Ruud lõi tunni ja 27 minutit väldanud kohtumise jooksul hispaanlasele viis ässa ja realiseeris kõik neli murdevõimalust. Äralööke kogunes norralasel 15, lihtvigu 16. Esimeselt servilt teenis Ruud punkti 68-protsendilise eduga (Alcaraz 59%), teiselt servilt sai ta punkti 58-protsendilise eduga (Alcaraz 53%).

"See on ainult üks matš, aga üks mu hooaja suuremaid võite," sõnas Ruud. "Arvestades kellega ma mängisin, tema tase ja tema asetus edetabelis. Olen väga õnnelik. Usun, et me näeme paremat Carlost, aga ma võtsin täna oma. Ma ei ole olnud viimastel kuudel kuigi enesekindel, tänane võit oli minu jaoks väga tähtis ja loodetavasti saan siit jätkata."

Alcaraz oli mängu vältel selgelt tavapärasest kahvatum ning tema arvele kogunes avasetis 18 lihtviga ning teises setis 16 lihtviga. Hispaanlane lõi neli ässa ja tegi kaks topeltviga, kuuest murdevõimalusest suutis ta realiseerida vaid ühe. "Teadsin, et tal on külmetus," ütles Ruud. "Nägin teda riietusruumis nohisemas ning nuuskamas, see oli märk, et ta ei ole füüsiliselt 100 protsendi juures. See on kurb, aga samas mängu osa."

John Newcombe'i nime kandvas alagrupis lähevad esmaspäeva õhtul vastamisi veel sakslane Alexander Zverev (ATP 2.) ja venelane Andrei Rubljov (ATP 8.).