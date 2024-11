Tiitlikaitsja Chiefs jätkas divisjonirivaali vastu võiduseeriat

Aasta alguses oma teise järjestikuse Super Bowli võitnud Chiefs kohtus NFL-i põhihooaja kümnendal mängunädalal divisjonirivaali Broncosega, aga jätkas taaskord rünnakus kahvatult. Denver läks avapoolajal kohtumist 14:3 juhtima, aga Chiefs jõudis poolajaks kolme punkti kaugusele.

Rabe heitlsu jätkus ka teisel poolajal, kus Chiefs oma kolmandal rünnakul väravalöögini jõudis. Tiitlikaitsja kaitse püsis tugevalt ning rünne suutis kuus minutit enne mängu lõppu teise väravalöögiga 16:14 juhtima minna.

Denver liikus oma viimasel rünnakul uustulnukast mängujuhi Bo Nixi juhtimisel järjekindlalt mööda väljakut ning jõudis sekund enne mängu lõppu piisavalt kaugele, et proovida 35-jardist väravalööki, mis oleks neile võidu toonud. Chiefsi linebacker Leo Chenal suutis aga võidulöögi blokeerida ning Kansas City teenis oma hooaja üheksanda järjestikuse võidu.

NOT IN OUR HOUSE pic.twitter.com/CnXgKHl3jU — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 10, 2024

Pühapäevane mängupäev algas aga hoopis Saksamaal, kus Carolina Panthers ja New York Giants Müncheni Bayerni koduareenil vastamisi läksid. Enam kui 70 000 kohaletulnud pealtvaatajat said suurepärase mängu, kui Panthersil õnnestus kohtumine lisaajal 20:17 võita.

Baltimore Ravensi mängujuht Lamar Jackson ja Cincinnati Bengalsi mängujuht Joe Burrow tegid öösel vastu reedet suurepärase esituse, kui mõlemad viskasid neli touchdown'i ilma ühegi vaheltlõiketa. Bengalsi tähtpüüdja Ja'Marr Chase püüdis 11 palli 264 söödujardiks, jõudes Ravensi lõpualasse lausa kolmel korra, aga Ravens suutis suurepärases vastasseisus kodupubliku ees siiski 35:34 võidu võtta.

Pärast kümmet nädalat jätkab AFC konverentsi liidrina Chiefs, kes on võitnud kõik üheksa kohtumist. Buffalo Bills on kaheksa võiduga teisel kohal, neile järgnevad AFC põhjadivisjoni kuuluvad Pittsburgh Steelers ja Baltimore Ravens, kes on mõlemad seitse mängu võitnud. Ravens ja Steelers lähevad järgmisel pühapäeval esimest korda sel hooajal vastamisi.

NFC konverentsis jätkab liidrina Detroit Lions, kes teenis pühapäeval oma hooaja kaheksanda võidu, kui alistas Houston Texansi 26:23. Detroitile järgnevad seitse võitu teeninud Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings ja Washington Commanders, kuid võitlus play-off'i kohtade nimel divisjonide sees kisub hooaja lõpus põnevaks.

Teised tulemused:

Chicago Bears - New England Patriots 3:19

Indianapolis Colts - Buffalo Bills 20:30

Jacksonville Jaguars - Minnesota Vikings 7:12

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 20:17

Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers 20:23

Washington Commanders - Pittsburgh Steelers 27:28

Los Angeles Chargers - Tennessee Titans 27:17

Arizona Cardinals - New York Jets 31:6

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles 6:34