Eesti tennise aastalõputurniiril võidutsesid Malõgina ja Mölder

Favoriit Malõgina kohtus finaalis Valeria Gorlatšiga. Üllatust ei sündinud, mäng kestis veidi üle tunni ning Malõgina võitis Alexela Mastersi juba viiendat puhku. Malõgina võitis 6:1, 6:0, vahendab tennisnet.ee.

Turniirivõitjana jagus Elena Malõginal palju kiidusõnu: "Ma olen väga rõõmus, et võitsin täna. Alati on meeldiv mängida kodus. Turniir oli hästi korraldatud. Me mängisime finaalis pallipoiste- ja tüdrukutega, kuid kogu turniiri vältel olid pukikohtunikule abiks ka joonekohtunikud. Tekkis selline tunne, et osaleme suurel turniiril, mis lisab kogu üritusele kaalu. Igal juhul soovin osaleda ka järgmisel aastal."

Oma võistluskaruselli viimaseid kuid kirjeldas Eesti esireket ja hetkel WTA 390. järgmiselt: "Viimastel kuudel olen päris korralikult mänginud, osalesin turniiridel Portugalis ja Suurbritannias, kus alistasin mitmeid edetabelis kõrgemal seisvaid konkurente. Võitsin muuhulgas ITF-i turniiri paarismängus. Sel aastal on veel jäänud kaks turniiri, mänguvorm on igati hea ja loodan saavutada seal korralikke tulemusi."

Oliver Ojakäär ja Markus Mölder Autor/allikas: Igor Pissarev/ETL

Meeste finaalis olid vastamisi esimesena asetatud Oliver Ojakäär ja teisena paigutatud Markus Mölder. Kahe 19-aastase tennisisti omavaheliste mängude senine seis olevat enne finaali 16:2 Ojakääru kasuks. Vaatamata sellele oli oodata pigem tasavägist finaali, kuhu mõlemad jõudsid veenvate võitudega alagrupis.

Finaalmäng kestis ligemale kolm tundi ning palju ei puudunud, et kõigi kolme seti saatuse oleks otsustanud kiire lõppmäng.

Avasetis asus Ojakäär servimurdega juhtima, ent eduseisu 4:2 järel mäng tasakaalustus ning ta leidis end varsti hoopis tagaajaja rollis (4:5, 5:6). Kiires lõppmängus tegi Ojakäär vaid ühe vea ja domineeris. Setivõit talle 7:6 (3). Teise seti saatuse määras samuti kiire lõppmäng. Enne seda oli hetk, kus Ojakääru lahutas võimalikust võidust kaks punkti, ent seekord oli viimases geimis kindlam Mölder, võites seti 7:6 (2). Otsustavas setis tundus Ojakäär väsinum ja seda püüdis Mölder ära kasutada. Kõige rohkem kõikus Ojakäärul palling. Oli geime, kus ta sai otse servilt palju punkte, ent teisele servile jäädes ta enam initsiatiivi ei saanud. Mängu lõppfaasis suutis Mölder tagajoone lähedale tõrjuda. Otsustav sett Markus Mölderile tulemusega 6:4, kirjeldab tennisnet.ee.

"Suhteliselt tihe mäng, oleks võinud vabalt Oliverile minna," nentis Mölder. "Kolmandas setis püüdsin püsida pallirallides, et viia mäng rohkem füüsilise poole peale. Lõpuks suutsin seal temalt paar viga välja meelitada. Aga kokkuvõttes, päris okei mäng oli…"

"Markus mängis väga hästi enda kohta," ütles Ojakäär. "Minu nõrgaks kohaks oli kindlasti esimene serv, ei saanud palli ülesviset kuidagi paika. Markus oli täna agressiivsem ja mängis palju puhtamalt kui mina, lõpuks see tõigi talle võidu. Kolmandas setis oli tempo päris kõva ja Markus suutis lüüa sügavalt. Respekt talle."