Mihkel Räim lõpetas Zhaotongi velotuuri parima sprinterina

Neljanda ehk viimase etapi võitis hollandlane Adne van Engelen (Roojai Insurance), edestades lõpuspurdis Pjotr Rikunovi (Chengdu Cycling Team) ja Bold Iderboldi (Huansheng-SCOM-Taishan Sport Team).

Räim lõpetas 20. kohal, kaotades võitjale 7.40. Räimega samasse tiimi kuuluvatest eestlastest sai Gleb Karpenko 62. ja Martin Laas 64. koha, finišeerides grupis, mis kaotas võitjale 27.38.

Velotuuri üldvõidu võttis Rikunov, edestades Van Engeleni 48 ja Iderboldi 54 sekundiga. Räim sai 15. koha, kaotades 7.32. Karpenko oli kokkuvõttes 45. (+30.48) ja Laas 54. (+37.58).

"115 km etapp, millest viimased 18 km mäkke… okei, tegelikult kolm viimast kilomeetrit läks allamäge, aga siiski 18 km tõus oli tõsiasi. Läksime plaaniga, et saada kätte sprinterite roheline särk ja seetõttu hoidsid tiimikaaslased gruppi koos kuni esimese vahefinišini. Sealt sain võidu kätte ning lasime mõnel jooksikul minna," kirjeldas Räim ühismeedias. "Laasil oli natuke paha olla ja soovis kiirelt tuuri lõpuni sõita ja vedas üksi terve päeva kuni tõusuni. Sealt edasi hakkasid juba ronijad oma tööd tegema ning mina lihtsalt üritasin nii kaua vastu pidada, kui saan, ja siis omas tempos lõpuni tulla."

"Jalg ei olnud kõige parem, aga samas mitte halb ka. Kuni tõus hakkas 1800 m peal ja lõppes 3100 m peal, siis valisin oma keha tundes sobiva tempo, et mitte üle panna. Õhk läks päris hõredaks. Tõusu lõpupoole sain veel mehi eest kätte, sest nad olidki alguses liiga palju pingutanud ning ei arvestanud altituudiga," jätkas ta. "Samuti annab hetkel pikal tõusul Taihu velotuuri kukkumine tunda, nimelt on praegu vaagen kõver ja see omakorda suretab pikalt pingutades vasaku labajala ja käe ära. Kuskilt miskit poogib kinni. Loodan peagi super Eesti füsioterapeutide käe alla saada."

"Lõpetasin 20. positsioonil, kokkuvõttes 15. koht ja roheline särk. Pole viga!" võttis Räim võistluse kokku. "Sellega sai ka minu tänavune hooaeg lõpu."