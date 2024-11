Võimas neljas veerandaeg tõi Cavaliersile 11. järjestikuse võidu

Cavaliers juhtis teisel veerandajal 15 punktiga, aga võitis poolaja napilt 57:55. Kolmandal veerandil kasvatas Nets edu vahepeal juba 14-punktiliseks, lõpuks mindi viimasele veerandajale külaliste 12-punktilises eduseisus. Neljanda veerandaja võitis Cavaliers aga 35:18, võttes kokkuvõttes viiepunktilise võidu. Senisest 11 võidust neli on tulnud skooriga, kus vahe on ühekohaline.

Viimane tiim, kes hooaega vähemalt 11 võiduga alustas, oli Golden State Warriors, kes 2015-16 hooaega alustas 24 järjestikuse võiduga.

Mängus Netsi vastu jõudis kolm Cavaliersi meest 20 punktini – Evan Mobley viskas 23 punkti ja võttis 16 lauapalli, Donovan Mitchell tõi 22 ja Darius Garland 20 punkti. Netsi ridades panustas Cameron Johnson 23 ning Cam Thomas ja Dennis Schröder kumbki 22 punktiga.

Tulemused:

San Antonio – Utah 110:111

Atlanta – Chicago – 113:125

Cleveland – Brooklyn 105:100

LA Clippers – Toronto 105:103