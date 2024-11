VIDEO | Tunjov lõi Itaalias karistuslöögist uhke värava

Tunjov pääses laupäevases liigamängus Sestri Levante vastu vahetusest väljakule 73. minutil ning saatis juba neli minutit hiljem palli võrku ligi 30 meetrilt otse karistuslöögist. See jäi ka kohtumise ainsaks väravaks.

Pescara on Serie C 20 meeskonnast koosnevas B-grupis 13 mänguga kogunud 32 punkti ja edestab lähimaid jälitajaid nelja punktiga. Hooaja lõpus pääseb iga kolme grupi esikoht otse Serie B-sse ehk esiliigasse, kohad 2.-10. alustavad erinevatest faasidest play-off'i, et selgitada välja ka neljas esiliigasse kerkiv meeskond.

Tunjov mängis hooaja kahes esimeses mängus kõik 90 minutit, aga on pärast seda jäänud pingimeheks. Laupäevane värav oli talle esimene pärast jaanuarikuist tabamust Juventuse reservide vastu.