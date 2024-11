City piinad jätkuvad: Guardiola kaotas esmakordselt neljanda mängu järjest

Erling Haaland viis külalismeeskonna City 23. minutil Mateo Kovacici täpse läbisöödu järel juhtima, aga 78. minutil viigistas City karistusalas aset leidnud tohuvabohu järel seisu Joao Pedro ning viis minutit hiljem tõi võõrustajatele oma Inglismaa kõrgliigadebüüdil võidu Taani koondislane Matt O'Riley.

Cityle on see kõigi sarjade peale neljandaks järjestikuseks kaotuseks, 30. oktoobril kaotati liigakarikasarjas Tottenhamile, seejärel liigas Bournemouthile ja teisipäeval Meistrite liiga raames Sportingule. Varem Barcelonat ja Müncheni Bayerni juhendanud City peatreeneri Pep Guardiola jaoks on see treenerikarjääris esimene kord, kui tema meeskond on kaotanud neli mängu järjest. City kaotas viimati neli mängu järjest aastal 2006.

Tabelit juhib 25 punktiga Liverpool, kes peab oma 11. vooru kohtumise laupäeva õhtul Aston Villa vastu. Cityl on teisena 23 punkti, ükski meeskond pole neist kõrgliigas rohkem väravaid löönud. Brighton kerkis laupäevase võiduga Chelsea ja Arsenali ette neljandale kohale.