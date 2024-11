Kümnenda järjestikuse võidu teeninud Cavaliers jätkab kaotuseta

Korvpalliliigas NBA alistas Cleveland Cavaliers kodusaalis kindlalt 136:117 Golden State Warriorsi. Cavaliers on hooaega alustanud kümne järjestikuse võiduga.

See on NBA ajaloo paremuselt 12. hooaja algus. Rekordit hoiab selles arvestuses just Warriors, kes alustas 2015-16 hooaega 24 järjestikuse võiduga.

Cavaliersi parim oli Darius Garland 27 punktiga, lisaks andis ta kuus tulemuslikku söötu. Evan Mobley lisas 23 ja Ty Jerome 20 punkti, Isaac Okoro tõi 16 silma ning Jarret Allen panustas 13 punkti ja 12 lauapalliga.

Warriorsi resultatiivseim oli Jonathan Kuminga 21 punktiga. Brandin Podziemski lisas 14 ja Stephen Curry 12 punkti.

Phoenix Suns teenis seitsmenda järjestikuse võidu, saades võõrsil 114:113 jagu Dallas Mavericksist. Sunsile tõi võidu Jusuf Nurkic, kes tabas 0,8 sekundit enne normaalaja lõppu vabaviske.

Sunsi parim oli Kevin Durant 26 punktiga, Royce O'Neale lisas 18 ja Tyus Jones 17 punkti, Nurkic tõi 15 punkti ja võttis kümme lauapalli. Mavericksi ridades viskas Luka Doncic 30 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Kyrie Irving lisas 29 punkti, võttis samuti seitse lauapalli ja andis kuus resultatiivset söötu.

Denver Nuggets alistas 135:122 Miami Heati, võitjate ridades tegi kolmikduubli Nikola Jokic, kes viskas 30 punkti, andis 14 tulemuslikku söötu ja võttis 11 lauapalli. See oli tema hooaja viies ja karjääri 135. kolmikduubel.

Tulemused:

Charlotte – Indiana 103:83

Detroit – Atlanta 122:121

Orlando – New Orleans 115:88

Boston – Brooklyn 108:104 la.

Cleveland – Golden State 136:117

Dallas – Phoenix 113:114

New York – Milwaukee 116:94

Memphis – Washington 128:104

Oklahoma City – Houston 126:107

Denver – Miami 135:122

Minnesota – Portland 127:102

Sacramento – LA Clippers 98:107

LA Lakers – Philadelphia 116:106