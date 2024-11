Etapi neljandana lõpetanud Räim jätkab Hiinas üldliidrina

Räim pälvis neljanda koha Roman Maikini (Chengdu Team), Myagmarsuren Baasankhuu ja Jambaljamts Sainbayari (mõlemad Mongoolia koondis) järel. Martin Laas ja Gleb Karpenko finišeerisid peagrupis.

"Linnaringidel oli rahvast raja ääres palju, meenutades natuke MM-i meeleolu. Tahtsime lasta väikese grupi eest ära ja siis mehed tööle panna, aga liiga palju huvilisi oli, kes rünnata soovisid," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Ühel hetkel ütles Martin Laas mulle, et tal on kopp ees nendest rünnakutest ja paneme järgmise järsu nuki täiega. Pundis oli korralik ehmatus, sest saime neljakesi eest ära. Peale seda olid need nii-öelda õnneotsijad kadunud."

"Peale esimest mäefinišit said mõned mehed eest ära ja meilt oli Mongoolia meister sees. Kuna ta jaksab üldiselt tõusu hästi sõita, olime olukorraga rahul," jätkas Räim. "Meie võtsime taga rahulikult ja tema sai ees tööd mitte teha. Roojai meeskonnal oli seevastu hapu seis ja nad ohverdasid kõik oma mehed. Enne viimast tõusu toodigi asi kokku tagasi."

"Seejärel läks madistamiseks. Kerge ei olnud," ütles Räim. "Elasin tõusu üle ja viimasel laskumisel saime korra kolmekesi minema, aga laskumise all oli siiski grupp koos ehk ca 15 ratturit maksimaalselt. Olime finišiks valmis ja tunne oli okei, aga jäin liiga kaua ootama. Tagant hakati panema ja jäin korra kinni. Puhtalt enda viga, sest oleksin võinud ise alustada. Säilitasin nii kollase kui rohelise särgi. Homne lõputõus algab merepinnast 1800 m pealt ja lõpeb 3100 m peal. Sinna see kollane särk jääb."

Üldarvestuses järgnevad Räimele Petr Rikunov ja Andrei Stepanov (mõlemad Chengdu Team). Velotuur lõpeb laupäeval.