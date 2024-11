Lillard ja Antetokounmpo tüürisid Milwaukee esimese koduvõiduni

Milwaukee tähtmängijad Damian Lillard ja Giannis Antetokounmpo viskasid kahepeale 65 punkti: Lillard 34 ja Antetokounmpo 31 silma. Lillard panustas ka seitsme tulemusliku söödu ja kreeklane 16 lauapalliga.

Hooaja kaks esimest kodumängu kaotanud Milwaukee sai nüüd esimese võidu. Kõigi kohtumiste peale kokku on 2021. aasta NBA meistril kirjas kaks võitu ja kuus kaotust. See on siiski parem näitaja kui Utah'l, kel kaheksast mängust kirjas vaid üks võit.

Neljapäeval platsil käinud meeskondadest vaid Minnesota Timberwolvesil on bilanss positiivne. Viimati saadi võõrsil jagu Chicago Bullsist 135:119 (28:32, 28:31, 34:30, 45:24). Anthony Edwards tõi võitjatele 33 punkti.

Kolmandas neljapäeval peetud mängus alistas San Antonio Spurs võõrsil Portland Trail Blazersi 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26). Keldon Johnson tõi võitjatele 17 punkti ja 11 lauapalli.