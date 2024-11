Selgusid naiste jalgpallikoondise vastased Rahvuste liigas

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul pole eesootavad vastased lihtsate killast, kuid palju sõltub koondise enda ettevalmistusest. "Esimene emotsioon on, et loosiõnn polnud päris sama hea kui eelmises Rahvuste liiga tsüklis, aga selle vastu me ei saa," lausus ta Jalgpall.ee vahendusel.

"Iisraeli koondis oli meie loosirattas ilmselt üks tugevamaid vastaseid. Bulgaariaga pole Eesti naiste koondis üle 15 aasta vastamisi läinud, küll aga oleme mänginud neidude koondistega nende vastu. Kindlasti on mõlemad vastased meie jaoks korralik proovikivi."

"Praegu saame alustada juba vastaste mänguliste detailide analüüsiga," jätkas värske peatreener. "Meie fookuses on võtta igast mängust maksimum – leida vastaste nõrgad kohad ja olla kohtumisteks parimal võimalikul viisil valmis."

Iisraeliga kohtus Eesti ka möödunud Rahvuste liiga hooajal, mil mõlemas kohtumises tuli eestlannadel tunnistada vastase paremust. Bulgaariaga on naiskonnal ette näidata vaid üks omavaheline kohtumine, kui 2006. aastal peetud maavõistlusmängus lasti vastasel lüüa endale viis vastuseta väravat.

Rahvuste liigas osaleb 53 koondist, kes on jagatud Euroopa valikturniiri üldjärjestuse järgi kolme liigasse: A- ja B- liigas alustab võistlemist 16, C-liigas 21 naiskonda. Eesti jätkab tänavu võistlemist C-liigas.

Rahvuste liiga formaat näeb ette, et naiskonnad mängivad kolme- või neljaliikmelises alagrupis kodus-võõrsil printsiibil kõigi alagrupivastastega. See tähendab, et iga koondis peab oma alagrupis neli või kuus kohtumist.

Rahvuste liiga mängude tulemuste põhjal selgub, kas koondis säilitab järgmises võistlussarjas koha samas liigas, tõuseb automaatselt kõrgemasse liigasse, langeb astme võrra madalamale või osaleb selleks ettenähtud sõelkohtumistel. Rahvuste liiga tulemused määravad ka 2027. aasta FIFA naiste maailmameistrivõistluste valikturniiri tugevusgrupid.

A-liiga neli grupivõitjat pääsevad edasi Rahvuste liiga finaalidesse, mis koosnevad kahest poolfinaalist, kolmanda koha sõelmängust ja finaalist. Eesti osalusega C-liiga alagrupist tõusevad astme võrra kõrgemale grupivõitjad ja kaks parema asetusega C-liiga teise koha omanikku teenivad pääsme üleminekumängudele.

Alagrupikohtumiste esimesed kaks mängu peetakse vahemikus 19.–26. veebruar. Finaalturniir mängitakse oktoobrist detsembrini.