Naiste korvpallikoondis kohtub neljapäeval tugeva Rootsiga

Aastase vaheaja järel kogunenud naiste korvpallikoondis läheb noore koosseisuga neljapäeval vastamisi Rootsiga, kes on seni alagrupis mõlemad kohtumised võitnud.

"Rootsi on tõestanud end läbi aastate väga hea tiimina, aga ka neil toimub väike verevahetus," rääkis keskmängija Kadri-Ann Lass vastase kohta.

Pühapäeval minnakse vastamisi Taaniga, kellele aasta tagasi kaotati võõrsil 28 punktiga. "Taaniga on mängitud ja Taani on kindlasti selline tiim, kellega me tahame võidelda ja proovida võita. Tahame näidata head mängu ja võidelda nende kahega, loodetavast tulla võiduga välja," sõnas Lass.

Rahvusnaiskonna peatreeneri Kaspars Majenieksi juhendatavasse koosseisu kuuluvad neljapäeva õhtul Maarja Grünmann, Sofia Kosareva, Tea Alexis Adams, Kadri-Ann Lass, Kätlin Kangur, Mailis Pokk, Maaja Bratka, Keandra Koorits, Greeta Üprus, Lisa Sirgi, Laura Liisa Grünmann, Janne Pulk.

Eesti naiste korvpallikoondis alustas 2025. aastal toimuvate Euroopa meistrivõistluste valikmänge möödunud aasta novembris, kui toona tunnistati koduväljakul Suurbritannia ning võõrsil Taani paremust.

Neljases alagrupis on pärast kaht mängu kahe võiduga esikohal Rootsi, Suurbritannia ja Taani on võitnud ühe mängu ning Eesti on kahe kaotusega D-alagrupis neljandal real. Grupi võitja pääseb otse finaalturniirile, alagrupi teine läheb neljast naiskonnast koosnevale vaheturniirile.

Neljapäevane kohtumine Rootsiga algab Nord Spordihoones kell 19.00, pühapäevane mäng Taaniga kell 16.00.