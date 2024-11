Eesti kohtunike vaatlejad tegutsevad UEFA klubisarjades

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik on neljapäeval ametis Konverentsiliigas, kus täidab kohtunike vaatleja ülesandeid. Kaasiku pilgu all teenindab Markus Poomi koduklubi Shamrock Roversi (Iirimaa) ja The New Saints FC (Wales) vahelist kohtumist Iisraeli kohtunike brigaad, mille eesotsas on peakohtunik Snir Levi. Dublinis toimuv mäng saab avavile kell 19.45.

Neljapäeval on Euroopa liigas ametis EJL-i kohtunike komisjoni liige Uno Tutk, kes täidab samu ülesandeid Union Saint-Gilloise (Belgia) ja AS Roma (Itaalia) vastasseisul. Brüsselis toimuvat mängu teenindab kuueliikmeline Prantsusmaa brigaad, mille peakohtunikuna tegutseb Jerome Brisard. Kuningas Baudouini nimelisel staadionil kõlab avavile kell 19.45.

Kolmapäeva õhtul toimuvas JK Tallinna Kalevi UEFA noorteliiga mängus mõistavad õigust Portugali kohtunikud. Mängu peakohtunik on Gustavo Fernandes Correia, teda abistavad äärtel Tiago José Pereira da Costa ja Nélson Filipe Vila Pereira ning neljanda kohtunikuna tegutseb eestlane Kevin Kaivoja.