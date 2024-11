Kõrgeima taseme rannavolle MK-etapil Rios mängib kaks Eesti paari

Hollas ja Remmelg osalesid sama taseme etapil ka oktoobri keskel, ent siis kvalifikatsioonist edasi ei pääsetud. Vahepealse aja veetis Eesti duo Rios treenides.

"Eelmine etapp oli kindlasti pettumus. Tulemus tulemuseks, aga just mängupilt oli kehv ja enesetunne ebakindel. Rio laagrisse tuli see värin natuke kaasa ja trennides on olnud palju ebamäärasust. Kolmapäevane mäng on kokkuvõtmise asi, teame, mida selleks vaja teha on ja anname endast parima," vaatas Liisa Remmelg uue etapi eel eelmisele tagasi.

Laagris on ühistreeninguid tehtud Norra, Saksamaa, Kanada, Austria ja Itaalia paaridega. Lisaks on kohapeal ka treener Rivo Vesik. "Rivo kohalolek annab väga palju juurde – et saada tagasisidet, see on oluline. Ise mõtleme ka kaasa, aga ei näe pooltki seda pilti, mida Rivo kõrvalt näeb. Ja Rivo veel üks väga tugev külg on mängijate tunnetamine ja nendega suhtlemine. Meie kõik trennid on siin lõppenud umbes pooletunniste vestlustega, kus ta aitab trenne analüüsida mitte ainult tehniliselt, vaid ka vaimses mõttes. Annab nõu, kuidas endaga mingitel hetkedel paremini väljakul toime tulla," sõnas Remmelg.

Üheksanda asetusega eestlannade esimeseks vastaseks on kvalifkatsioonis Brasiilia duo Thainara Mylena ja Elize Secomandi Maia, kes omavad kvalifikatsioonis kaheksandat paigutust. Mäng algab kolmapäeval Eesti aja järgi kell 14.

Suve lõpus ühise koostöö algusest teatanud Mart Tiisaare ja Dmitri Korotkovi jaoks on Rio esimene ühise teekonna MK-etapp. 12. asetusega Tiisaare ja Korotkovi kvalifikatsiooni esimeseks vastaseks on USA paar Chaim Schalk – James Shaw (viies asetus). Mäng algab Eesti aja järgi kell 18.10.

Tiisaare sõnul on ettevalmistus olnud üsna lühike, aga kulgenud hästi. "Sügisesed etapid ei ole meie jaoks kõige suurem tippeesmärk, meil on vaja lihtsalt mängida ja katsetada ning saada tagasisidet, mis meil siiani toimunud on ja kuidas edasi minna. Teineteise mõistmine on hea ja oleme selle protsessi ja progressiga rahul ning sisemiselt õnnelikud ja näeme tulevikupotentsiaali," rääkis Tiisaar koostöö esimestest kuudest.

"Eesmärk on turniiril rakendada rünnakul neid asju, mida me oleme trennis harjutanud, sest mänguolukorras pole me ses osas tagasisidet saanud, kuidas see toimib. Aga loomulikult läheme mänge võitma ja põhiturniirile saama," lisas ta.