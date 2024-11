ATP aastalõputurniiri koosseis sai paika

Pärast seda, kui tiitlikaitsja Novak Djokovici teatas, et peab vigastuse tõttu ATP aastalõputurniirist loobuma, said selgeks kõik kaheksa mängijat, kes Torinos mängivad.

55. korda peetavale ATP finaalturniirile kvalifitseerusid itaallane Jannik Sinner (ATP 1.), sakslane Alexander Zverev (ATP 2.), hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 3.), neutraalse lipu all mängiv Daniil Medvedev (ATP 4.), ameeriklane Taylor Fritz (ATP 6.), norralane Casper Ruud (ATP 7.), austraallane Alex de Minaur (ATP 8.) ja samuti neutraalse lipu all mängiv Andrei Rubljov (ATP 9.). Varumängijad on turniiri varasemad võitjad, bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 10.) ja kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 12.).

Tänavune turniir on märgiline selles mõttes, et esimest korda pärast 2001. aastat ei osale ükski nn suure kolmiku – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic – mängijatest. Federer on karjääri lõpetanud ja Nadal teeb seda sel kuul, Djokovic, nagu öeldud, loobus turniirist vigastuse tõttu.

Viimastena tagasid tänavusele turniirile koha Ruud, De Minaur ja Rubljov, neist Ruud pääses finaalturniirile aastase vaheaja järel, 2022. aastal jõudis ta seal finaali. Rubljov mängib aastalõputurniiril viiendat korda järjest, tema senine parim tulemus pärineb 2022. aastast, kui ta jõudis finaali. Ainsa debütandina võistleb tänavu finaalturniiril De Minaur, viimati pääses austraallane ATP aastalõputurniirile 2004. aastal, kui sellega sai hakkama Lleyton Hewitt.

ATP aastalõputurniir peetakse Torinos 10.-17. novembrini, alagrupid loositakse 7. novembril. Esimeste ATP esireketite austuseks on tänavu üksikmängu alagrupid Ilie Nastase ja John Newcombe'i nimega, paarismängus on üks alagrupp Bob Bryani ja teine Mike Bryani nimega.

Aastalõputurniiril on mängus 15,25 miljonit dollarit auhinnaraha ja üksikmängu võitjal on võimalik teenida ATP tuuri suurim auhinnatšekk – kui keegi suudab turniiri mängugi kaotamata võita, teenib ta 4,8 miljonit dollarit.