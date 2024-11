Ajakirjanikku tõuganud Embiidile määrati kolmemänguline võistluskeeld

Eelmisel hooajal NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud 30-aastane Embiid pole alanud hooajal põlvevigastuse tõttu veel mänginud. Pärast Sixersi 107:124 kaotust Memphis Grizzliesile sattus ta riietusruumis kokku ja tõukas Philadelphia Inquireri kolumnisti, kes oli enda hiljutises loos Embiidi kritiseerinud ning kirjutanud ka tema pojast ja varalahkunud vennast.

NBA asus vahejuhtumit uurima ja teatas nüüd, et kui Embiid on vigastusest taastunud ja taas mängukõlbulik, peab ta kolme kohtumist kõrvalt vaatama. "Vastastikune austus mängijate ja ajakirjanike vahelistes suhetes on NBA jaoks väga tähtis," kommenteeris liiga asepresident Joe Dumarts. "Kuigi mõistame, et Joeli solvas reporteri kolumni liiga isiklikuks läinud sisu, on oluline, et mõlemad pooled jääksid professionaalseks ja kunagi ei tohiks vaidlused muutuda füüsiliseks."

Embiidita on Sixers sel hooajal võitnud kuuest kohtumisest vaid ühe.