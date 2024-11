Välk tappis Peruu jalgpalluri

Lühikese aja jooksul tabas välk väljakut kaks korda. Esimese tabamuse järel katkestati kohtumine, aga mängijate lahkumise ajal järgnes teine tabamus ja videokaadrite järgi oli näha, kuidas kaheksa jalgpallurit seejärel murule vajusid.

Kohaliku omavalitsuse teatel suri Familia Chocca kaitsemängija Jose de la Cruz seejärel haiglas. Lisaks said tabamuse järel viga veel neli jalgpallurit.

Peruus on ka varem välgutabamus jalgpallureid vigastanud, kuid tegemist on esimese teadaoleva surmajuhtumiga. Mujal maailmas on fataalseid tagajärgi ka varem esinenud.

Näiteks 2018. aastal hukkus välgutabamuse järel Lõuna-Aafrika kõrgliiga Maritzburg Unitedi poolkaitsja Luyanda Ntshangase.