Celica rooli ihkav Latvala ei pruugi igale MM-etapile jõuda

Alates 2021. aastast Toyota meeskonda juhtiv Latvala on sõitmise huvides loovutanud pealiku rolli kahel viimasel Soome MM-rallil: 2023. aastal asendas teda Akio Toyoda ja 2024. aastal Kaj Lindström.

Tänavu tuleb sellele eeldatavasti lisa, sest soomlast köidab mõte lüüa ajalooliste autode EM-sarjas kaasa Toyota Celica Turbo 4WD masinaga, mis sai rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) mootorispordinõukogu heakskiidu.

"See on hea uudis," lausus Latvala väljaandele DirtFish. "Saada ajalooliste autode EM-sarja autod kuni aastani 2000. Meil on mõned suurepärased autod 1990. aastatest, A-grupi masinad ja esimesed WRC autod. Neid on nüüd natuke kõrval hoitud ja ma arvan, et paljud fännid loodavad neid taas võistlustules näha."

"Ma ise olen üks nendest. Mul on hea meel arendada Celica ST185 mudelit, et saaksin selle autoga EM-sarjas kaasa lüüa."

Kuidas aga mõjutab see tiimipealiku kohustusi MM-sarjas? "Kindlasti olen ma kohal Monte Carlos ja Rootsis. Pärast seda vaatame edasi."

Monte Carlo jaanuaris ja Rootsi veebruaris on järgmise hooaja kaks esimest MM-rallit. Kolmas etapp sõidetakse märtsis Keenias ja neljas aprillis Kanaari saartel.