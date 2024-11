Devils ja Kings teenisid NHL-is võidulisa

Mullu Stanley karikavõistluste avaringis konkurentsist langenud Los Angeles Kings lubas võõrsil Nashville Predatorsil teha vaid 16 pealeviset, vormistades ise vinge 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) võidu.

Puuriluku Darcy Kuemperi jaoks oli see hooaja esimene nullimäng, karjääri jooksul on kanadalane teinud selliseid mänge 32 korda. "See oli tiimi nullimäng. Mängisime nii tervikliku mängu. Meil oli vastas suur ja füüsiline meeskond ja me leidsime vastuse, isegi dikteerisime mängu."

Kingsi eest tegid skoori rootslane Adrian Kempe, šveitslane Kevin Fiala ning sloveen Anze Kopitar. Kempe tõi Los Angelesele kaks punkti, sest tegi Kopitari tabamusele ka eeltööd.

New Jersey Devils teenis oma hooaja kaheksanda võidu, kui alistas Edmonton Oilersi 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Devilsi väravavaht Jake Allen tõrjus kõik 31 vastase viset, võitja eest skoorisid värava rootslane Jesper Bratt, šveitslane Timo Meier ning ameeriklane Stefan Noesen.

Winnipeg Jets on sel hooajal pidanud kaotusvalu tundma vaid ühel korral, teenides 12 mänguga kokku 22 punkti. Läänekonverentsis on teisel kohal 18 punkti teeninud Minnesota Wild, kes on pidanud ühe mängu vähem. Minnesotale järgnevad 17 punkti teeninud Vegas Golden Knights ja Los Angeles Kings.

Idakonverentsis jätkab esikohal 19 punktiga Florida Panthers, kaks mängu rohkem pidanud Devils on 18 punktiga teisel tabelireal. New Jersey meeskonnale järgnevad New York Rangers (17 punkti) ning Carolina Hurricanes (16 p).