Djokovic peab vigastuse tõttu aastalõputurniiri vahele jätma

Seitsmel korral ATP finaalturniiril võidutsenud Novak Djokovic teatas teisipäeval, et ei saa tänavusel turniiril vigastuse tõttu tiitlit kaitsta.

37-aastane Djokovic loobus Pariisis toimunud kõrgeima taseme ATP tenniseturniirist, kuid ei avalikustanud oktoobri lõpus loobumise põhjust. Teisipäeval tegi maailma edetabelis kuuendale reale langenud serblane ühismeediasse postituse, milles teatas, et peab ka aastalõputurniiri vahele jätma.

"Mul on au, et ATP finaalturniirile pääsesin. Ootasin seal võistelmist väga, aga ma ei saa vigastuse tõttu järgmisel nädalal mängida. Vabandan kõigi ees, kes tahtsid mind näha ja hoian kõikidele mängijatele pöialt!" teatas serblane.

Djokovic on sel hooajal pidanud heitlema mitme erineva vigastusega, Prantsusmaa lahtistel vigastas serblane põlve, mistõttu pidi ta turniirist loobuma. Kuigi Djokovic jäi esimest korda pärast 2017. aastat sel hooajal slämmivõiduta, suutis ta siiski teenida ihaldatud olümpiakulla.

Meeste tennise aastalõputurniirile pääsevad maailma edetabeli esimesed kaheksa mängijat, aga kuna Djokovic ei osale, avab see ukse hoopis maailma üheksandale reketile.

Teisipäevase seisuga on koha turniiril kindlustanud esireket Jannik Sinner, Alexaxnder Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev ja Taylor Fritz, kellele järgneb edetabelis Djokovic. Hea lootus on turniirile pääseda veel Casper Ruudil (ATP 7.) ja Andrei Rubljovil (ATP 9.), kes mängivad sel nädalal Metzis toimuval turniiril. Metzi turniiri kaudu proovib finaalturniirile pääseda veel mullune finalist Grigor Dimitrov (ATP 10.), kes on teisipäevase seisuga maailma edetabelis kümnendal real.

ATP finaalturniir algab 10. novembril ning kestab 17. novembrini.