Nädalavahetusel peetakse Tondil Eesti tennise aastalõputurniir

Naistest osalevad Eesti esimene ja teine reket Elena Malõgina ning Maileen Nuudi, samuti esikümne mängijad Grete Gull, Laura Rahnel ja Anna Maria Tottrup, lisaks Lisette Aljas. Meestest osalevad esikümne mängijad Oliver Ojakäär, Markus Mölder, Siim Troost, Johannes Seeman, Sten Hiiesalu ja Carl Bret Parko.

Esimesed mängud peetakse neljapäeval kell 14.00, reedene võistluspäev algab kell 11.00 ja kestab õhtutundideni, finaalmängud peetakse laupäeval algusega kell 12.00. Sissepääs on pealtvaatajatele tasuta.

Reedelalgaval Mastersi noorteturniiril on esindatud seitse võistlusklassi - poistel U-12, U-14, U-16 ja U-18 ning tüdrukutel U-12, U-14 ja U-18. Igas võistlusklassis läheb väljakule kaheksa noortennisisti ning noorte Mastersi võitjad selguvad pühapäeval.

Esimene Eesti tennise aastalõputurniir peeti 2006. aastal, mil see toimus ETL Masters nime all ja võistlesid ainult mehed. Aastast 2010 kannab turniir nime Alexela Masters, samal aastal osalesid turniiril esmakordselt ka naistennisistid.

Meestest on enim tiitlivõite saanud Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov, kes on mõlemad võidutsenud kuuel korral. Naistest on olnud edukaim Elena Malõgina nelja võiduga. Eelmisel aastal võidutsesid Georg Strasch ja Grete Gull.