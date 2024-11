Guardiola sõnul on City vigastuste taga tihe mängugraafik: nagu oleks NBA-s

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga tiitlikaitsja Manchester City on kaotanud kaks kohtumist järjest ning langes nädalavahetusel Premier League'is teisele tabelireale. Peatreener Pep Guardiola sõnul on meeskonda laastanud vigastuspisiku põhjuseks liigselt tihe mängugraafik.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas viimasel neljal hooajal võidutsenud Manchester City kaotas eelmisel nädalal Inglismaa karikavõistlustel Tottenhamile ning pidi laupäeval Premier League'is tunnistama Bournemouthi paremust.

Cityt on sel hooajal tabanud aga laastav vigastustelaine ning meeskond on pidanud juba septembri lõpust alates mängima ilma maailma parimaks jalgpalluriks nimetatud Rodrita. Hooaja alguses sai vigastada ka keskväljamaestro Kevin De Bruyne, kes oli nädalavahetusel koosseisus, kuid platsile ei pääsenud. Lisaks neile kahele on sel hooajal vigastada saanud ka John Stones, Kyle Walker ja Phil Foden.

"Oleme viimastel hooaegadel väga palju mänge mänginud. Kui mängime ka klubide MM-il, jõuame hooaja lõpuks enam kui 70 mänguni," rääkis Guardiola. "70 mängu mängida on nagu NBA-s, aga neil on nelja kuu pikkune puhkus, me saame kolm nädalat. Ja see kuhjub hooaegade peale kokku. Kui see juhtub, siis mängijad saavadki vigastada."

Manchester City on koduses kõrgliigas kümne mänguvooruga kogunud 23 punkti, kuid 25 punktiga Liverpoolil õnnestus City laupäevase kaotuse järel liigatabeli tippu kerkida. Kolmandal tabelireal jätkab 19 punkti kogunud Nottingham Forest, viimasel Meistrite liiga kohal on 18 punktiga Londoni Chelsea, aga sama palju punkte on veel Londoni Arsenalil ja Aston Villal.

Kümnes mänguvoor lõppeb esmaspäeval, kui vastamisi lähevad Fulham ja Brentford.