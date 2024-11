Tänak: tiitliheitlus pole minu otsustada, pean lihtsalt punkte teenima

2019. aastal autoralli MM-sarja maailmameistriks tulnud Ott Tänakul (Hyundai) on sel hooajal veel võimalus tiitel võita, kuid tema stabiilselt sõitnud tiimikaaslane Thierry Neuville hoiab hooaja viimase ralli eel 25-punktilist edu.

Nii Neuville kui Tänak on sel hooajal võitnud kaks rallit, kuid Neuville on pidanud katkestama vaid korra, kui eestlane on seda teinud kolmel rallil. Belglasel on enne hooaja viimast mõõduvõttu Jaapanis kogutud 225 punkti, Tänak jääb temast 25 punkti kaugusele ehk matemaatiline võimalus on veel säilinud.

"Teoreetiliselt on sõitjate tiitliheitlus veel lahtine, aga see pole minu otsustada. Thierry peab selle otsustama," ütles Tänak ralliportaalile DirtFish. "Minul ei jää muud üle, kui lihtsalt võimalikult palju punkte teenida."

Kui sõitjate arvestuses peab Neuville vaid katastroofi vältima ning natukenegi punkte koguma, siis tootjate arvestuses on Toyota viimaste rallidega vahe Hyundaiga 15 punktile lihvinud. "Peame tootjate arvestuse võitmiseks kõvasti pingutama. Teame, et Toyota läheb seda tegema ja peame vastuse leidma," ütles Tänak.

Sel hooajal on Hyundai sõitnud rallisid kahe põhisõitja Neuville'i ja Tänakuga ning kolmandat autot on jaganud Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen. Veel pole selgunud, kas Hyundai jätkab järgmisel hooajal sama plaaniga või annab kolmanda auto täiskohaga sõitjale, kelleks võib olla suurepärase hooaja teinud Adrien Fourmaux (M-Sport).

Jaapani ralli saab alguse 21. novembril ning suurem osa kiiruskatseid toimuvad Eesti aja järgi öötundidel. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.