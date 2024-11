Eesti korvpallitüdrukud jõudsid neli aastat vanemate seas kaheksa hulka

Eestit esindanud tüdrukud kohtusid turniiri käigus eksootiliste riikidega nagu Tai, Bahrein, Benin ja Uganda ning lisaks olid esindatud tugevad Euroopa koondised. Eesti tüdrukud alustasid turniiri kaotustega kahe tugeva Sloveenia võistkonna vastu numbritega 12:7 ja 9:6. Seejärel aga võideti Taid, Saudi Araabiat ning Bahreini. Alagrupiturniiri viimases mängus tunnistati Nigeeria paremust, vahendab Basket.ee.

Kohamängudes alistasid Eesti tüdrukud Benini koondise 11:10, mis viis nad maailma kaheksa parima võistkonna hulka. Veerandfinaalis tuli aga Tai tüdrukutelt vastu võtta 13:9 kaotus.

"Eesti 14-aastased tüdrukud mängisid U-18 tüdrukutega nagu võrdne võrdsega. Keegi ei suutnud uskuda, et tegu on 14-aastastega, sest meie tase on väga hea," ütles peatreener Janika Veinpere. "Iga mäng, olenemata tulemusest, oli meie tiimi jaoks võit, sest mängisime 17-18-aastaste vastu! Vägev kogemus meie Eesti naiste ja 3x3 korvpalli tulevikulootuste jaoks."

Eesti 3x3 tüdrukute tiim lõpetas turniiri kaheksa parima hulgas maailmas. Eelmisel aastal said Eesti tüdrukud peaaegu samas koosseisu ISF Brasiilia Gümnasiaadil viienda koha, aga siis võisteldi U-15 vanuseklassis.

Eestit esindasid Annika Švets, Madeleine Josephine Veerpalu, Vasilisa Guštšina ja Hannelore Rihanna Polma.