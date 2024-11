NFL: Detroit jätkas võidukalt, Eaglesi jooksja tegi uskumatu soorituse

NFC konverentsi parimate sekka kuuluvad Lions ja Packers kohtusid sel hooajal esimest korda ja kuigi avaveerandi järel oli tablool võõrustaja Packersi 3:0 eduseis, siis teise veerandi alguses läks Lions touchdown'iga juhtima. Detroiti meeskond lisas enne poolaja lõppu veel väravalöögi ja sai Green Bay mängujuhilt Jordan Love'ilt kingituse, kui Love kehva vaheltlõike viskas ja Lionsile lihtsa touchdown'i andis.

Detroit lisas teise poolaja alguses veel ühe touchdown'i ning vormistas lõpuks pikaajalise rivaali vastu veenva 24:14 (17:3) võidu, mis on Lionsi hooaja seitsmes.

Lionsi mängujuht Jared Goff eksis oma 22 viskel vaid neli korda ning lõpetas mängu 145 jardi ja ühe touchdown'i sööduga, aga Lionsi rünnakut kandis järjekordselt jooksumäng. David Montgomery sai palli 17 korda ja jooksis 73 jardi, Jahmyr Gibbs sai palli 11 korda, millest üks oli 15-jardine touchdown.

I've got sunshine, on a cloudy day #DETvsGB FOX pic.twitter.com/ZuMG3uJuMa — Detroit Lions (@Lions) November 3, 2024

Lions jätkab seitsme võidu ja ühe kaotusega NFC konverentsi tipus, edestades Washington Commandersit, kellel on seitse võitu ja kaks kaotust. Kuue võidu peal on neli meeskonda, lisaks Packersile püsivad esikoha heitluses veel Minnesota Vikings, Atlanta Falcons ja Philadelphia Eagles.

Eagles teenis pühapäeval võidu kodupubliku ees, kui alistas sel hooajal lati alt läbi jooksva Jacksonville Jaguarsi 28:23 (16:0). Philadelphia täheks kerkis suvel meeskonnaga liitunud jooksja Saquon Barkley, kes skooris ühe korra joostes ja ühe korra püüdes.

Dünaamiline Barkley sai teisel veerandil hakkama tõeliselt suurepärase sooritusega, kui Eaglesi mängujuht Jalen Hurts talle lühikese söödu viskas. Barkley lupsas esimesest kaitsjast mööda, möödus teisest piruetiga ning otsustas kolmandast hoopis üle hüpata. Talendikas mängija lõpetas kohtumise 199 jardiga, 159 neist tulid joostes.

Teised tulemused:

New York Jets - Houston Texans 21:13

Tennessee Titans - New England Patriots 20:17 (la.)

New York Giants - Washington Commanders 22:27

Cleveland Browns - Los Angeles Chargers 10:27

Cincinnati Bengals - Las Vegas Raiders 41:24

Carolina Panthers - New Orleans Saints 23:22

Buffalo Bills - Miami Dolphins 30:27

Baltimore Ravens - Denver Broncos 41:10

Atlanta Falcons - Dallas Cowboys 27:21

Arizona Cardinals - Chicago Bears 29:9

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 20:26

Minnesota Vikings - Indianapolis Colts 21:13