Eesti kurlingunaiskond kaotas MK-etapi veerandfinaalis Rootsile

Veerandfinaalis kohtus Eesti Rootsi esindusega Moa Dryburghi juhtimisel. Rootsi alustas kahe punkti võiduga, kuid eestlannad vastasid teises voorus ühe punkti võitmisega ning kolmandas rööviti vastaselt veel üks punkt lisaks. Neljandas ja viiendas voorus pidid mõlemad naiskonnad leppima ühe punktiga, seega oli kuuenda vooru eel seis viigis 3:3.

Kuuendas ja seitsmendas voorus teenisid mõlemad võistkonnad viimase kivi eelise toel kaks punkti ning enne viimast vooru oli seis taaskord viigis 5:5, kuid vastasel oli kasutada ka viimase kivi eelis. Otsustavas voorus õnnestuski Rootsi naistel oma eelis realiseerida, võideti kaks punkti ning pingeline ja tasavägine kohtumine lõppes Rootsi võiduga 7:5.

Eesti esinduskoondise kapten Liisa Turmann kommenteeris, et möödunud kurlinguturniir oli naiskonnale hea proovikivi. "Me jõudsime veerandfinaali, mis kinnitab meie järjepidevat arengut ja head koostööd treeneriga, mis on muutunud veelgi sujuvamaks. Nüüd keskendume viimasele laagrile sel nädalal, et olla Euroopa meistrivõistlusteks parimas võimalikus vormis," ütles Turmann. Eesti esinduse treener on norralane Magnus Nedregotten, kes toetas esinduskoondist ka Taanis toimunud MK-etapil.

Kopenhaagenis toimunud MK-etapil Danish Open võistles 15 naiskonda, sh kuus Euroopa tugevaimat naiskonda, kellega Eesti hakkab sel kuul võistlema EM-i tugevaimas A-divisjonis.

Euroopa meistrivõistlused kurlingus algavad Soomes Lohjas 16. novembril ning Euroopa meistrid kurlingus meeste ja naiste arvestuses selguvad 23. novembril. Eesti naiste kurlingukoondis võistleb tugevaimas A-divisjonis ja meeste koondis B-divisjonis.

Eesti naiste kurlingukoondise koosseisu kuuluvad Erika Tuvike, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja kapten Liisa Turmann.