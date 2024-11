Sille Puhu krooniti cyclo-crossis Euroopa meistriks

Puhu võitis Euroopa meistritiitli ajaga 43 minutit ja 33 sekundit, edestades sakslannat Jana Holitzi kahe minuti ja 18 sekundiga ning hispaanlannat Sonia Respuela Torret kolme minuti ja 20 sekundiga.

Kaarjärv teenis pronksmedali, jäädes parimale alla ühe minuti ja kahe sekundiga. Esimese koha sai hispaanlanna Felisa Ares Ares (43.01), kellele järgnes kaasmaalanna Marina Gonzalez Rodriguez (+0.14).

Naisjuunioride seas võistelnud Mairit Kaarjärv sai kirja 22. tulemuse, kaotades šveitslannale Anja Grossmannile (37.30) kuue minuti ja 32 sekundiga. Hõbeda pälvis tšehhitar Barbora Bukovska (+0.01) ja pronksi itaallanna Giorgia Pellizotti (+0.01).

Seejuures tulid eestlannadele head tulemused reisiseikluste kiuste. "Meie teekond võistluspaika algas kolmapäeval ja oli kõike muud kui tavapärane," rääkis Puhu võistluse järel. "Meil pidi olema ühe vahemaandumisega lend Frankfurdis, aga maandusime hoopis halbade ilmaolude tõttu Kölnis. Seejärel väljastati meile pagas ja igaüks pidi ise rongiga Frankfurdi lennujaama reisima, mis on ca 200 km kaugusel. Küsisin letiteenindajalt, et kuidas me tema arvates peaksime kolme rattakastiga kohale jõudma, mille peale vaadati meid suurte silmadega ja öeldi, et nad ei teagi."

Sellega lugu ei lõppenud, sest ümberbroneeritud lennule eestlannad ei jõudnud. "Kiirrongidesse ei võeta ette broneerimata nii suuremõõtmelisi pagaseid, sestap pidime reisime kolm korda aeglasema tavarongiga, mis tee peal otsad andis ja kogu rahvas rongist välja kupatati," jätkas Puhu. "Ma pole kunagi näinud, et üks teekond võib omadega nii metsa minna. Õnneks saime samal päeval siiski tänu heale klienditeenindusele viimasele otselennule Portosse ja rattakastidki mahtusid peale. Pidime kohale jõudma kell 15, ent lõpuks jõudsime pärale kell 3:30 öösel. Sellest hetkest hakkasid asjad järjest paremini minema."

"Rada oli kuiv ja kiire ning meile Marisega kui maastikusõitjatele mitte eriti tehniline, kuigi paistis, et osad kohad valmistasid teistele sõitjatele siiski mingil tasemel peavalu. Natuke oleks tahtnud võib-olla porisemaid olusid, et asi vähegi rohkem cyclo-crossi meenutaks, aga tuli tööd teha sellega, mis on," lisas Puhu. "Sain väga hea stardi ja mulle tundus, et esimesse kurvi sisenesin naiste seas esimesena. Liivasektoril suutsin kuidagi eriti ebaloogiliselt seisma jääda aru saamata, et nüüd on aeg maha tulla ja joosta. Olin trennides seda kohta kogu aeg ainult sõitnud ja ei suutnud piisavalt kiiresti ümber reageerida."

"Tundus, et kõik läksid seejärel mööda, kuid edasi sõites sain vaikselt kõik konkurendid kenasti kätte ja eelviimasele ringile minnes kuulsin kommentaatorite jutust, et olen vanuseklassi liider. Alles mitme minuti pärast oli kuulda, et tuli järgmine minu vanuseklassi sõitja," ütles Puhu. "Kalkuleerisin peas, kas peaksin tempot lisama, aga kuna sõitsin siiski juba niigi piiri peal ja ilm oli ka tegelikult selleks hetkeks juba väga kuum, otsustasin pigem hoida kohta, et kindlalt lõpuni välja vedada. Mul on väga hea meel, et sain oma hooaja just sellisel viisil lõpetada."

Eliitnaiste konkurentsis tuli Euroopa meistriks hollandlanna Fem van Empel (50.41), kes edestas finišijoonel kaasmaalannasid Ceylin del Carmen Alvaradot (+0.00) ja Lucinda Brandi (+0.07). Eliitmeeste seas võidutses belglane Thibau Nys (57.46), kellele järgnesid hispaanlane Felipe Orts Lloret (+0.03) ja kaasmaalane Eli Iserbyt (+0.09).