Mourinho Türgi kohtunikest: oleks ma tõde teadnud, poleks ma siia tulnud

Fenerbahce teenis pühapäeval võõrsil raske 3:2 võidu Trabzonspori üle, sealjuures tõi Mourinho meeskonnale kolm punkti Sofyan Amrabati värav kohtumise 102. minutil. Mängu järel oli portugallasest treener marus, et peakohtunik Oguzhan Cakir määras kodumeeskonnale pärast VAR-iga konsulteerimist kaks penaltit ning et tema enda meeskonnale jäi 11 meetri karistuslöök andmata.

"Süüdistan Fenerbahce inimesi, et nad mind siia tõid," rääkis Mourinho võidu järel beIN Sportsile. "Nad rääkisid mulle ainult pool tõtt. Nad ei rääkinud kogu tõtt, sest kui nad oleks seda teinud, poleks ma siia tulnud. Aga pooltõe ja oma poistega võitleme me vastaste ja süsteemi vastu," lisas legendaarne juhendaja.

"Talle [VAR-kohtunik Atilla Karaoglan] öeldi, et ta peab määrama kaks penaltit ja kui oli aeg meie kasuks määrata selge penalti, jõi ta kuskil Türgi teed. Ta oli mängu silmapaistvaim tegelane. Peakohtunik oli väljakul lihtsalt üks väike poiss, aga tõeline kohtunik oli Atilla Karaoglan. Räägin kõigi Fenerbahe fännide eest, kui ütlen, et me ei taha teda rohkem näha. Me ei taha teda väljakul näha, aga veel vähem VAR-i ruumis," lisas Mourinho.

Viimasest neljast mängust kolm võitnud Fenerbahce on Türgi kõrgliigas 23 punktiga teisel kohal, kümne vooru järel on liidriks hooaega suurepäraselt alustanud ja vaid ühes mängus punkte loovutanud Galatasaray.