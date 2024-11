Keenia naised said New Yorgi maratonil kolmikvõidu

Pühapäeval toimunud New Yorgi maratonil teenis meeste seas esikoha Hollandit esindav Abdi Nageeye, Keenia naised võtsid kolmikvõidu.

Pariisi olümpiamaratoni kaasjooksjaga kokku põrkamise tõttu pooleli jätma pidanud Nageeye ületas finišijoone ajaga 2:07.39, edestades põneva duelli järel teiseks jäänud tunamullust võitjat Evans Chebeti kuue sekundiga. Keeniale tõi teise pjedestaalikoha Albert Korir, kes läbis distantsi kahe tunni ja kaheksa minutiga.

Naiste seas teenis oma esimese suure maratonitiitli Sheila Chepkirui (2:24.35), kes kannatas viimast miili tiitlikaitsjast Hellen Obirist paremini ja ületas finišijoone temast 14 sekundit enne. Keeniale tõi kolmikvõidu 41-aastane Vivian Cheruiyot ajaga 2:25.21. Viimati teenisid ühe koondise esindajad New Yorgi maratonil naiste arvestuses kolmikvõidu aastal 1976.

Pärast maratoni lõppu teatasid kõrgetasemelisi maratone koondava World Marathon Majorsi korraldajad, et järgmisel aastal lisandub Londoni, Bostoni, Berliini, Chicago, Tokyo ja New Yorgi kõrvale ka Sydney maraton. Viimati said Majors-taseme maratonid lisa 2013. aastal, kui programmi lülitati Tokyo maraton. Eelmise aasta septembris osales Sydney maratonil enam kui 25 000 jooksjat.