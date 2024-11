Põhja-Korea tuli ka nooremas vanuseklassis jalgpalli maailmameistriks

Põhja-Korea jalgpallis on väikese pausi järel taas ilusad ajad, sest paarikuulise vahega on maailmameistriks tulnud nii riigi U-20 kui U-17 neidude jalgpallikoondised. Sama suudeti ka aastal 2016.

Kui septembri keskel alistas Põhja-Korea U-20 maailmameistrivõistlustel veerandfinaalis Brasiilia, poolfinaalis USA ning finaalis Jaapani, sai riigi U-17 neidude koondis pühapäeval toimunud MM-finaalis penaltiseeria järel jagu Hispaaniast.

Põhja-Korea U-17 neiud võitsid Dominikaani vabariigis toimunud turniiril alagrupis kõik kolm mängu väravate vahega 11:1, sealjuures alistati Inglismaa 4:0. Veerandfinaalis oldi Poolast üle 1:0 ja seejärel poolfinaalis sama tulemusega USA-st. Pühapäevases 18 000 pealtvaataja ees peetud finaalis läks Hispaania juhtima 61. minutil, Põhja-Korea viigistas neli minutit hiljem ning realiseeris sellele järgnenud penaltiseerias neli 11 meetri karistuslööki hispaanlannade kolme vastu.

Turniiri parima mängija auhinna teenis Jon Il-Chong, parimaks väravakütiks oli Hispaania kasuks viis väravat löönud Pau Comendador. Tema järel teenis niinimetatud hõbesaapa neli väravat löönud ja kolm resultatiivset söötu jaganud Kennedy Fuller, kes teeb 17-aastasena juba suuri tegusid USA naiste meistriliigas.

Põhja-Korea on naiste jalgpallis traditsiooniliselt tugevaks jõuks. Riigi A-koondis on maailma edetabelis üheksandal kohal, kuigi viimastele suurturniiridele pääsetud ei ole. Parimaks saavutuseks on MM-veerandfinaali pääsemine 2007. aastal. Paremini on Põhja-Koreal läinud noorteklassides, kui tänavu nii U-20 kui U-17 klassis võidetud MM-tiitel on neile kolmandaks. U-20 maailmameistriks tuli naiskond ka aastatel 2006 ja 2016, nooremas vanuseklassis 2008 ja 2016. Sealjuures on veel mitmel korral jõutud nelja parema sekka.