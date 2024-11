Võimas vahespurt tõi Dallasele võidu, draft'i avavalik pole vormi leidnud

Tasavägiselt alanud mängus tegi Dallas esimese veerandaja lõpus ja teise perioodi jooksul võimsa vahespurdi, kui umbes 12 minutiga pöörati 17:20 kaotusseis 55:28 eduks. Kodumeeskond juhtis vahepeal ka 33 punktiga.

Kahe kaotuse kõrvale neljanda võidu saanud Dallase kasuks viskas Luka Doncic 32 punkti, võttis üheksa lauapalli ning andis seitse resultatiivset söötu. Daniel Gafford lisas oma hooaja tippmarki tähistavad 18 punkti, Kyrie Irving toetas võistkonda 17 punktiga. Ilma vigastatud mulluse NBA parima uustulnuka Paolo Bancherota mänginud Orlando kasuks viskas Franz Wagner 13 punkti.

Tugev teine poolaeg tõi Atlanta Hawksile (3-4) võõrsil 126:111 võidu New Orleans Pelicansi (3-4) üle. Jalen Johnson tõi võitjatele 29 punkti, Trae Young lisas 23 punkti ja 12 resultatiivset söötu. Üleplatsimeheks oli Pelicansi kasuks 32 punkti visanud Brandon Ingram.

Tänavuse draft'i avavalikuks olnud Hawksi äär Zaccharie Risacher pole NBA ust veel pauguga lahti löönud: kuue mänguga on tema keskmisteks küll 8,2 punkti ja 2,8 lauapalli, aga tema visketabavus on vaid 31,6 protsenti ning vabaviskeid on noor prantslane tabanud 58-protsendiliselt.