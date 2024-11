Esiliigaklubi alistanud Tartu kohtub karikavõistluste poolfinaalis Võruga

Bigbank alistas veerandfinaali korduskohtumises esiliigaklubi IMsport/Türi SK ülikindlalt 3:0 (25/9, 25/17, 25/5), kirjutab volley.ee. Poolfinaalis on Bigbanki vastaseks Võru Barrus Võrkpalliklubi, kes lülitas konkurentsist linnarivaali Danpower Võru VK. Lõuna-Eesti klubide esimene poolfinaal peetakse juba kolmapäeval.

Veerandfinaali avamängu pidasid pühapäeval aga esiliigaklubi EstNor/Kiili ja Selver x TalTech. Selleski paaris osutus tugevamaks Cronimet liiga meeskond ehk Selver võttis 3:0 (25:15, 25:11, 25:19) võidu.

Tristan Täht oli Selver x TalTechi parim 13 punktiga (+11), kümme punkti jäi nii Andri Aganitsa (+8) kui Joosep Põldma (+8) arvele. EstNor/Kiili kasuks tõid kuus punkti nii Marek Sahtel (+1) Meris Pärna (-1) kui Jasper Laus (-1).

Vastuvõtul oli Selver parem 68% vs 54%, rünnakul 41% vs 32%. Blokist sai Selver x TalTech üheksa ning servilt kuus punkti (eksiti seitsmel pallingul), EstNor/Kiili samad näitajad olid vastavalt viis ja üks (üheksa viga).

Selle paari võitja kohtub poolfinaalis EMÜ/Structura ja Pärnu Võrkpalliklubi vahelise veerandfinaali võitjaga. Pärnu juhib seeriat 1:0, kui avamängus saadi 3:1 võit.

Veerandfinaali võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond või juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim.

Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaalpaarid:

EMÜ/Structura vs Pärnu VK 0:1

Selver x TalTech vs EstNor/Kiili 1:0

Danpower/Võru VK vs Võru Barrus VK 0:2

IMsport/Türi SK vs Tartu Bigbank 0:2